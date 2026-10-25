Ως κακόβουλη φαίνεται να τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου σε αυτοκίνητο εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων, στην περιοχή Αμαθούντας, στη Λεμεσό, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Υπό διερεύνηση ως κακόβουλη η φωτιά σε όχημα ενοικιάσεων στη Λεμεσό
Εκτεταμένες ζημιές υπέστη αυτοκίνητο εταιρείας ενοικιάσεως, που τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Αμαθούντας.
Το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από τα γραφεία της εταιρείας όταν ξέσπασε η φωτιά.
Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και κατέσβησαν τη φωτιά, ενώ μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.
Η σκηνή αποκλείστηκε και, σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις της Αστυνομίας, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα. Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία.
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