Υπό διερεύνηση ως κακόβουλη η φωτιά σε όχημα ενοικιάσεων στη Λεμεσό

Το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από τα γραφεία της εταιρείας όταν ξέσπασε η φωτιά.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και κατέσβησαν τη φωτιά, ενώ μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Η σκηνή αποκλείστηκε και, σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις της Αστυνομίας, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα. Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία.