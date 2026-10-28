Συμπλοκή 30 περίπου προσώπων στη Λεμεσό - Χρήση αντιοχλαγωγικών σπρέι από την Αστυνομία

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, μέλη της Δύναμης μετέβησαν στην περιοχή έπειτα από πληροφορία για τη συμπλοκή, προκειμένου να διενεργήσουν εξετάσεις.

Για την καταστολή του επεισοδίου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη χρήση αντιοχλαγωγικών σπρέι, με αποτέλεσμα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να τραπούν σε φυγή.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.