Συμπλοκή μεταξύ περίπου 30 προσώπων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή της Λεμεσού, με την Αστυνομία να προχωρεί σε χρήση αντιοχλαγωγικών σπρέι για την καταστολή του επεισοδίου.
Συμπλοκή 30 περίπου προσώπων στη Λεμεσό - Χρήση αντιοχλαγωγικών σπρέι από την Αστυνομία
Φωτογραφία Αρχείου
Για την καταστολή του επεισοδίου, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση αντιοχλαγωγικών σπρέι, με αποτέλεσμα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να τραπούν σε φυγή, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, μέλη της Δύναμης μετέβησαν στην περιοχή έπειτα από πληροφορία για τη συμπλοκή, προκειμένου να διενεργήσουν εξετάσεις.
Για την καταστολή του επεισοδίου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη χρήση αντιοχλαγωγικών σπρέι, με αποτέλεσμα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να τραπούν σε φυγή.
Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.
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