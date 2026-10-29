Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 31χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη (29/10), σε εργοστάσιο στην επαρχία Λάρνακας.
Εργατικό ατύχημα: Κρίσιμες ώρες για 31χρονο - Έπεσε από ύψος πέντε μέτρων, απαγορεύτηκε η εργασία στο εργοστάσιο
Σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο 31χρονος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του – Αστυνομία και Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 17:40 ενημερώθηκε από την επί καθήκοντι αστυφύλακα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ότι ο 31χρονος είχε μεταφερθεί στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, έπειτα από εργατικό ατύχημα.
Στο εργοστάσιο μετέβησαν άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, προχωρώντας σε εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις προέκυψε ότι ο 31χρονος φέρεται να έπεσε στο έδαφος από ύψος περίπου πέντε μέτρων.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Απαγόρευση εργασίας στο εργοστάσιο
Μετά το περιστατικό, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξέδωσε ειδοποίηση απαγόρευσης εργασίας στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
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