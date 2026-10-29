Απομακρύνθηκε επιτέλους το γερανοφόρο από τον αυτοκινητόδρομο - Άνοιξε ο δρόμος μετά από πολύωρη ταλαιπωρία και ουρές χιλιομέτρων

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, το όχημα μετακινήθηκε από το σημείο και η τροχαία κίνηση διεξάγεται πλέον ομαλά, μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου.

Υπενθυμίζεται ότι το γερανοφόρο είχε ακινητοποιηθεί σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, με αποτέλεσμα να αποκοπεί τμήμα της αριστερής λωρίδας.

Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο, με τους οδηγούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταγράφονταν ουρές οχημάτων που εκτείνονταν σε μεγάλη απόσταση.

Η απομάκρυνση του γερανοφόρου καθυστέρησε για αρκετές ώρες, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, απαιτούνταν η εξεύρεση κατάλληλου οχήματος που θα μπορούσε να το μετακινήσει με ασφάλεια.

Λόγω της κατάστασης, η Αστυνομία είχε εκδώσει ανακοίνωση, καλώντας τους οδηγούς που κατευθύνονταν από τη Λάρνακα προς τη Λευκωσία να χρησιμοποιούν εναλλακτικά τον παλαιό δρόμο, προκειμένου να αποφεύγουν το σημείο της συμφόρησης.