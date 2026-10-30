Στη φυλακή για δύο μήνες άνδρας που σκότωσε γάτο του γείτονά του - Το Εφετείο ακύρωσε την αναστολή

Το Εφετείο απέρριψε τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα ότι η δίμηνη ποινή ήταν έκδηλα ανεπαρκής. Έκρινε, ωστόσο, ότι δεν δικαιολογείτο η αναστολή της, καθώς οι περιστάσεις της υπόθεσης και ο τρόπος διάπραξης του αδικήματος δεν συνηγορούσαν υπέρ μιας τέτοιας απόφασης.

Στην ομόφωνη απόφασή του, το Εφετείο τόνισε ότι τέτοια αδικήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυστηρά, τόσο για την αποτροπή του ίδιου του παραβάτη όσο και άλλων προσώπων. Πρόσθεσε ότι η ανάγκη προστασίας των ζώων από την ανθρώπινη βιαιότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής.

«Δεδομένη, επίσης, είναι η ανάγκη προστασίας ανυπεράσπιστων ζώων από ανθρώπινη βιαιότητα, ανάγκη που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην ποινή», ανέφερε.

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί κατόπιν παραδοχής του από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, γύρω στον Αύγουστο του 2021 σκότωσε τον γάτο του γείτονά του, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο κεφάλι με σκουπόξυλο. Στη συνέχεια έβαλε το ζώο σε κάλαθο, όπου αυτό σπαρταρούσε για μερικά δευτερόλεπτα προτού πεθάνει.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, δεν ήταν σαφές κατά πόσον το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε λάβει υπόψη τη βαρβαρότητα των επανειλημμένων χτυπημάτων, τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι του γάτου, καθώς και το γεγονός ότι το τραυματισμένο ζώο τοποθετήθηκε σε κάλαθο.

«Ενέργειες που μόνο απαξία μπορούν να προκαλέσουν στον μέσο φιλήσυχο άνθρωπο», ανέφερε το Εφετείο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ανεπαρκής καταγραφή και ανάλυση των γεγονότων από το πρωτόδικο Δικαστήριο δυσχέρανε τον έλεγχο της επάρκειας της κρίσης του.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, την παραδοχή του κατηγορουμένου, το λευκό ποινικό μητρώο του και τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του.

Το Εφετείο έκρινε ότι, παρότι η ποινή των δύο μηνών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιεικής, δεν ήταν έκδηλα ανεπαρκής ώστε να δικαιολογείται παρέμβαση ως προς το ύψος της.

Διαφορετική ήταν η κρίση του για την αναστολή της ποινής. Όπως εξήγησε, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της ποινής δεν αποτελούν αυτομάτως και αιτιολογία για την αναστολή της εκτέλεσής της. Στην προκειμένη περίπτωση, το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν εξήγησε επαρκώς γιατί οι προσωπικές περιστάσεις του άνδρα και τα υπόλοιπα στοιχεία δικαιολογούσαν να μην εκτίσει άμεσα την ποινή του.

«Αυτό καταδεικνύει το σφάλμα του πρωτόδικου Δικαστηρίου, αφού, ως ανωτέρω αναλύεται, οι μετριαστικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπ' όψιν για τον καθορισμό της ποινής και του ύψους της δεν μπορούν να είναι ταυτόσημοι και να αποτελούν ταυτόχρονα και αιτιολογία για την αναστολή της ποινής φυλάκισης», σημείωσε.

Το Εφετείο απέρριψε επίσης το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι έπρεπε να ληφθεί ευνοϊκά υπόψη ο χρόνος που παρήλθε από τη διάπραξη του αδικήματος. Διαπίστωσε ότι οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της πρωτόδικης διαδικασίας οφείλονταν, μεταξύ άλλων, είτε στη μη επίδοση του κατηγορητηρίου είτε σε αναβολές που αφορούσαν την υπεράσπιση είτε στη μη έγκαιρη ετοιμασία έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας, λόγω μη ανταπόκρισης του κατηγορουμένου.

«Δεν βρίσκουμε έρεισμα στην εισήγηση ότι ο παράγοντας χρόνος μπορεί να επενεργήσει ευεργετικά για τον εφεσίβλητο», ανέφερε το Εφετείο, προσθέτοντας ότι στο διάστημα που μεσολάβησε δεν προέκυψαν νέα δεδομένα που να δικαιολογούν διαφορετική αντιμετώπιση.

Καταλήγοντας, το Εφετείο απέρριψε τον πρώτο λόγο έφεσης του Γενικού Εισαγγελέα και επικύρωσε την ποινή φυλάκισης δύο μηνών. Αποδέχθηκε, ωστόσο, τον δεύτερο λόγο έφεσης και διέταξε την άμεση εκτέλεσή της από σήμερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ