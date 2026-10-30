Επιτέθηκαν σε περιπολικό στη Λάρνακα: Κλήθηκαν για περιστατικό και τους «υποδέχθηκαν» με πέτρες - Θρύψαλα ο ανεμοθώρακας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/10), όταν μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε κλήση για περιστατικό στην περιοχή του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου, στη Λάρνακα.

Κατά τη μετάβασή τους στο σημείο, άγνωστα πρόσωπα φέρονται να επιτέθηκαν στο υπηρεσιακό όχημα με πέτρες, με αποτέλεσμα να θρυμματιστεί ο μπροστινός ανεμοθώρακας και να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός αστυνομικού.

«Θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη»

Σε γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομίας της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, καταδικάζει την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά επικίνδυνη και απαράδεκτη ενέργεια», η οποία θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη.

Όπως επισημαίνει, η επίθεση εναντίον αστυνομικών που εκτελούν το καθήκον τους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα συνηθισμένο περιστατικό φθοράς περιουσίας.

Η Συντεχνία ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, τον εντοπισμό των υπευθύνων και την προσαγωγή τους ενώπιον της Δικαιοσύνης, καλώντας παράλληλα όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για το περιστατικό να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές.

«Η ασφάλεια των μελών της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει ο κ. Λοϊζίδης, τονίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει πως όσοι επιτίθενται σε αστυνομικούς θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.