Ουρές χιλιομέτρων μετά από δύο τροχαία στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, ο λόγος είναι δύο τροχαίες συγκρούσεις σε πολύ κοντινή απόσταση, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανένα άτομο.

Τα αυτοκίνητα έχουν μετακινηθεί στο βοηθητικό έρεισμα και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και παροχή τροχαίων διευκολύνσεων με στόχο την ταχύτερη δυνατή ομαλοποίηση της κατάστασης.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.