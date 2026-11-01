Έπηξε στην κίνηση για άλλη μια φορά ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού, αυτή τη φορά στο ύψος της Παρεκκλησιάς, όπως μοιράστηκαν στα ΜΚΔ διάφοροι χρήστες.
Ουρές χιλιομέτρων μετά από δύο τροχαία στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού
CY Police Checkpoints
Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφηκαν στον αυτοκινητόδρομο μετά από δύο τροχαίες συγκρούσεις σε κοντινή απόσταση. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η Αστυνομία βρέθηκε στην περιοχή για τροχαίες διευθετήσεις.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, ο λόγος είναι δύο τροχαίες συγκρούσεις σε πολύ κοντινή απόσταση, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανένα άτομο.
Τα αυτοκίνητα έχουν μετακινηθεί στο βοηθητικό έρεισμα και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και παροχή τροχαίων διευκολύνσεων με στόχο την ταχύτερη δυνατή ομαλοποίηση της κατάστασης.
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
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