Φόνος Όλγας: Πλήρως εξιχνιασμένη η υπόθεση - Επίθεση στον 43χρονο στα κρατητήρια

Ο 43χρονος παραδέχθηκε ενοχή και υπέδειξε το σημείο στην περιοχή του Σαϊττά όπου είχε πετάξει το πτώμα της 61χρονης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δέχθηκε επίθεση από συγκρατούμενό του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού για περίθαλψη. Έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στα αστυνομικά κρατητήρια.

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου για ανανέωση του διατάγματος κράτησής του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η υπόθεση αναμένεται να προωθηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας για εκδίκαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ