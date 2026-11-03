Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο φόνος της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα έχει πλήρως εξιχνιαστεί. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει εντατικά τις εξετάσεις για τη συμπλήρωση του φακέλου και την παραπομπή του 43χρονου συλληφθέντα ενώπιον του Κακουργιοδικείου.
Φόνος Όλγας: Πλήρως εξιχνιασμένη η υπόθεση - Επίθεση στον 43χρονο στα κρατητήρια
Η Αστυνομία θεωρεί ότι η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για την ολοκλήρωση του φακέλου και την παραπομπή του 43χρονου στο Κακουργιοδικείο.
Ο 43χρονος παραδέχθηκε ενοχή και υπέδειξε το σημείο στην περιοχή του Σαϊττά όπου είχε πετάξει το πτώμα της 61χρονης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δέχθηκε επίθεση από συγκρατούμενό του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού για περίθαλψη. Έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στα αστυνομικά κρατητήρια.
Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου για ανανέωση του διατάγματος κράτησής του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η υπόθεση αναμένεται να προωθηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας για εκδίκαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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