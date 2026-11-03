Drift στη Λινόπετρα: Ξηλωμένο αγωνιστικό όχημα παρέδωσαν στην Αστυνομία γαμπρός και κουμπάρος (φώτος)

Στο επίκεντρο των ερευνών της Αστυνομίας για το περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης και drift στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας βρίσκεται το όχημα που προσκομίστηκε χθες στην Τροχαία Λεμεσού από τον 36χρονο γαμπρό, ο οποίος τελεί υπό κράτηση μαζί με τον 28χρονο κουμπάρο του.
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Η Αστυνομία εκτιμά ότι το όχημα που προσκομίστηκε στην Τροχαία δεν είναι εκείνο που καταγράφηκε στο βίντεο με τους επικίνδυνους ελιγμούς στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας.
Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, οι ανακριτές εκτιμούν ότι το αμάξωμα που παραδόθηκε δεν είναι το ίδιο όχημα που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς στον κυκλικό κόμβο το περασμένο Σάββατο. Όπως διαπιστώθηκε, το συγκεκριμένο όχημα ήταν ουσιαστικά ένας «σκελετός», καθώς απουσίαζαν η μηχανή, το κιβώτιο ταχυτήτων, τα καθίσματα, το τιμόνι και άλλα βασικά εξαρτήματα, ενώ έφερε και διαφορετικές επιγραφές.
Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του οχήματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίδειξη drift, κατά την οποία δρόμοι γύρω από τον κυκλικό κόμβο είχαν αποκλειστεί προσωρινά, ενώ διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση κοινής οχληρίας και παρακώλυση της κυκλοφορίας.
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