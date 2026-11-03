Drift στη Λινόπετρα: Ξηλωμένο αγωνιστικό όχημα παρέδωσαν στην Αστυνομία γαμπρός και κουμπάρος (φώτος)

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, οι ανακριτές εκτιμούν ότι το αμάξωμα που παραδόθηκε δεν είναι το ίδιο όχημα που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς στον κυκλικό κόμβο το περασμένο Σάββατο. Όπως διαπιστώθηκε, το συγκεκριμένο όχημα ήταν ουσιαστικά ένας «σκελετός», καθώς απουσίαζαν η μηχανή, το κιβώτιο ταχυτήτων, τα καθίσματα, το τιμόνι και άλλα βασικά εξαρτήματα, ενώ έφερε και διαφορετικές επιγραφές.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του οχήματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίδειξη drift, κατά την οποία δρόμοι γύρω από τον κυκλικό κόμβο είχαν αποκλειστεί προσωρινά, ενώ διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση κοινής οχληρίας και παρακώλυση της κυκλοφορίας.