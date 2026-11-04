Στις 30 Νοεμβρίου η ανακοίνωση της ποινής για τον λοχία στην υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Ελένη Κωνσταντίνου, και ο συνήγορος υπεράσπισης, Ηλίας Στεφάνου, αγόρευσαν ενώπιον του Δικαστηρίου για την επιμέτρηση της ποινής.

Ο λοχίας υπηρετούσε το 2019 στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού. Κατηγορείται ότι δεν διερεύνησε πληροφορία για προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας του 14χρονου, κατά την οποία είχε χρησιμοποιηθεί κυνηγετικό όπλο.

Η κ. Κωνσταντίνου εστίασε στις ενέργειες που, όπως είπε, όφειλε να είχε αναλάβει ο κατηγορούμενος όταν ενημερώθηκε για την απόπειρα. Υποστήριξε ότι δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για να διερευνήσει αν ο ανήλικος είχε πρόσβαση σε κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσίασε η κατηγορούσα Αρχή, στις 13 Μαΐου 2019 το Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας ενημερώθηκε για απόπειρα αυτοκτονίας του ανηλίκου, η οποία είχε σημειωθεί δύο ημέρες νωρίτερα με κυνηγετικό όπλο που ανήκε στον πατέρα του. Ο μαθητής επιβεβαίωσε το περιστατικό σε συνομιλία με την καθηγήτριά του, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους της ενέργειάς του.

Η εκπαιδευτική ψυχολόγος εισηγήθηκε να παραπεμφθεί σε Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης Παιδιών και Ανηλίκων, υπό την προϋπόθεση ότι θα συναινούσαν οι γονείς. Η μητέρα, όταν ενημερώθηκε, εκτίμησε ότι ο γιος της δεν θα δεχόταν να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία.

Καθώς δεν κατέστη δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), η καθηγήτρια τηλεφώνησε γύρω στις 18:30 στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού Νήσου. Την κλήση απάντησε ο κατηγορούμενος, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα υπευθύνου της Α΄ βάρδιας και διαβεβαίωσε ότι θα ενημέρωνε την αρμόδια κοινωνική λειτουργό.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 20:19, η κοινωνική λειτουργός επικοινώνησε με την εκπαιδευτικό και επιβεβαίωσε ότι είχε ενημερωθεί για το περιστατικό μέσω της Αστυνομίας. Ανέφερε επίσης ότι είχε ήδη μιλήσει με τη μητέρα, η οποία υποστήριξε πως τα κυνηγετικά όπλα βρίσκονταν σε κλειδωμένο χώρο, ώστε να μην είναι προσβάσιμα στον ανήλικο.

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής υποστήριξε ότι, παρά τη σοβαρότητα της πληροφορίας, ο λοχίας δεν ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα και δεν μετέβη στην κατοικία της οικογένειας για να διαπιστώσει αν είχαν ληφθεί πράγματι μέτρα ασφαλούς φύλαξης του όπλου. Σύμφωνα με την κατηγορούσα Αρχή, δεν ανέθεσε ούτε σε άλλο αστυνομικό να ελέγξει τις σχετικές πληροφορίες.

Όπως ανέφερε η κ. Κωνσταντίνου, έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για να εξακριβωθούν η κυριότητα του όπλου, οι συνθήκες αποθήκευσής του και το κατά πόσο ο ανήλικος μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό. Μεταξύ των επιλογών που θα έπρεπε να εξεταστούν ήταν η οικειοθελής παράδοση του κυνηγετικού όπλου ή, σε περίπτωση μη συνεργασίας, η προσφυγή στο Δικαστήριο για έκδοση εντάλματος έρευνας. Δεν ζητήθηκε, επίσης, να παρουσιαστούν στον Αστυνομικό Σταθμό το όπλο και η άδεια οπλοκατοχής για έλεγχο.

Η κατηγορούσα Αρχή αναφέρθηκε και στην ενημέρωση της επόμενης αστυνομικής βάρδιας. Υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος έκανε γενική αναφορά στην απόπειρα του ανηλίκου, χωρίς να διευκρινίσει ότι είχε χρησιμοποιηθεί κυνηγετικό όπλο. Η λεπτομέρεια αυτή, σύμφωνα με την κ. Κωνσταντίνου, ήταν καθοριστικής σημασίας, καθώς η γνώση της θα μπορούσε να οδηγήσει στην επόμενη βάρδια στη λήψη περαιτέρω μέτρων και στη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων.

Ο κ. Στεφάνου αναγνώρισε ότι υπήρξε υπηρεσιακή αμέλεια και σοβαρή εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων, ζητώντας από το Δικαστήριο να συνεκτιμήσει το σύνολο των περιστάσεων. Ανέφερε ότι ο λοχίας ενημέρωσε χωρίς καθυστέρηση τις ΥΚΕ και υποστήριξε ότι η παράλειψη δεν οφειλόταν σε πρόθεση συγκάλυψης, κακόβουλη συμπεριφορά ή αδιαφορία για την ασφάλεια του παιδιού.

Κατά τον συνήγορο, ο κατηγορούμενος εκτίμησε λανθασμένα ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει, καθώς το περιστατικό είχε σημειωθεί δύο ημέρες νωρίτερα και είχαν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ακόμη ότι δεν τεκμηριώνεται σύνδεση ανάμεσα στην παράλειψη και στον θάνατο του Στυλιανού, ο οποίος επήλθε σχεδόν τέσσερις μήνες αργότερα.

Ως παράγοντες για μετριασμό της ποινής, η υπεράσπιση επικαλέστηκε την παραδοχή ενοχής, το λευκό ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, την ηλικία του και τη μακρόχρονη υπηρεσία του στην Αστυνομία. Επισήμανε επίσης τη σημαντική καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης: έχουν περάσει περισσότερα από επτά χρόνια από τα επίδικα γεγονότα και πέντε χρόνια από την καταχώρηση της υπόθεσης.

Στην αγόρευση προβλήθηκε ως πρόσθετη παράμετρος το ενδεχόμενο πειθαρχικών κυρώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως συνέπεια την οριστική απομάκρυνση του λοχία από το Αστυνομικό Σώμα. Ο συνήγορος αναφέρθηκε επίσης στις οικογενειακές υποχρεώσεις του κατηγορουμένου και στις αυξημένες ανάγκες φροντίδας του παιδιού του. Όπως είπε, ο λοχίας είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος της οικογένειας, ενώ η σύζυγός του μένει στο σπίτι για να φροντίζει το παιδί.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Στεφάνου κάλεσε το Δικαστήριο να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή επιείκεια, εισηγούμενος χρηματικό πρόστιμο ή, αν κριθεί αναγκαία η φυλάκιση, αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Το Δικαστήριο, αφού άκουσε τις αγορεύσεις των δύο πλευρών, επιφύλαξε την απόφασή του για τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026, στις 08:30.

Πηγή: ΚΥΠΕ