Φόνος Όλγας: Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι 35 χιλιάδες και το κινητό που ανασύρθηκε από τη θάλασσα - Βρήκε οικογένεια ο Μαξ, ο σκύλος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση

Παρά την ομολογία, οι ανακριτές επιδιώκουν να διασταυρώσουν όσα ανέφερε ο 43χρονος με μαρτυρίες, ευρήματα και καταγραφές. Εξετάζουν τις κινήσεις των δύο πριν από τον φόνο, καθώς και όσα ακολούθησαν μέχρι τη μεταφορά της σορού της 61χρονης, την επόμενη ημέρα, σε λάκκο αποχέτευσης στο χωράφι της. Στόχος είναι κάθε κρίσιμο σημείο της υπόθεσης να στηρίζεται σε ανεξάρτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί ακόμη και αν ο ύποπτος αλλάξει ή ανακαλέσει μέρος της κατάθεσής του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 43χρονου και της 61χρονης, τα οποία θα συνεξεταστούν με υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Μέρος των καταγραφών έχει ήδη παραληφθεί και εκκρεμεί η αξιολόγησή του. Απαντήσεις αναμένονται και από τις εγκληματολογικές υπηρεσίες της Αστυνομίας για τεκμήρια που συλλέχθηκαν από διάφορες σκηνές στο πλαίσιο των ερευνών.

Από την πορεία αυτών των εξετάσεων θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα ζητηθεί τη Δευτέρα η ανανέωση της κράτησης. Η καταχώριση της υπόθεσης στο δικαστήριο αναμένεται σε επόμενο στάδιο, αφού συμπληρωθεί ο ανακριτικός φάκελος. Εκκρεμεί επίσης η απόφαση για την κατηγορία που θα αντιμετωπίσει ο 43χρονος, αν δηλαδή η υπόθεση θα καταχωριστεί ως φόνος εκ προμελέτης ή ως ανθρωποκτονία.

Στον βυθό της Μονής

Δύτες εντόπισαν το κινητό της Όλγας στον βυθό, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου. Στην ίδια περιοχή είχε καταγραφεί, μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας, το τελευταίο σήμα της συσκευής το απόγευμα της 21ης Οκτωβρίου. Το τηλέφωνο παραλήφθηκε ως τεκμήριο και θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί αν μπορούν να ανακτηθούν δεδομένα που θα βοηθήσουν να αποσαφηνιστούν οι κινήσεις και οι επικοινωνίες της 61χρονης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την τσάντα της Όλγας, στην οποία βρίσκονταν η ταυτότητα, το πορτοφόλι και οι τραπεζικές της κάρτες, καθώς και για άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση. Παράλληλα, αναμένονται έλεγχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς της 61χρονης και του υπόπτου. Οι ανακριτές εξετάζουν ειδικότερα την ανάληψη 35.000 ευρώ που είχε κάνει η Όλγα τις προηγούμενες ημέρες, επιχειρώντας να εξακριβώσουν πού κατέληξαν τα χρήματα, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι η Όλγα τα χρησιμοποίησε για άλλα, επαγγελματικό της σκοπό.

Βρήκε «σπίτι» ο Μαξ

Στο μεταξύ, ο Μαξ, ο σκύλος της 61χρονης, βρίσκεται πλέον στη φροντίδα ανθρώπων από το στενό της περιβάλλον. Ο δικηγόρος και φίλος της, Πάμπος Ιωάννου, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο Μαξ είναι καλά, αφού είχε μείνει για περίπου μία εβδομάδα μόνος στο διαμέρισμα χωρίς τροφή. Όπως έγραψε, η φροντίδα του είναι το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν στη μνήμη της.