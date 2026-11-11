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Αστυνομικό

Τροχαίο στην Πόλη Χρυσοχούς: Όχημα συγκρούστηκε σε δέντρα και κατέληξε σε χωράφι - Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν

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ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πόλη Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου, με αποτέλεσμα δύο άτομα να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση στις 03:27 για τροχαία οδική σύγκρουση και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς με όχημα και ομάδα διάσωσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός του οχήματος απώλεσε τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ακινητοποιηθεί σε χωράφι, αφού προηγουμένως προσέκρουσε σε δέντρα.

Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από το όχημα με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Δεύτερο άτομο, το οποίο επέβαινε επίσης στο όχημα, είχε αποπαγιδευτεί από μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων που βρίσκονταν ήδη στο σημείο, πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής. 

Και τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για περαιτέρω εξετάσεις. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τροχαία σύγκρουση διερευνώνται.

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