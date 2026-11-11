Κυκλοφοριακό κομφούζιο με το καλημέρα: Έκλεισε η μεσαία λωρίδα στις Χαλεπιανές λόγω τροχαίου - Πού διοχετεύεται η κίνηση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, με την τροχαία κίνηση να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και παροχή βοήθειας στους διερχόμενους οδηγούς.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που διακινούνται στην περιοχή να κινούνται με ασφαλή και χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν επαρκείς αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Η κατάσταση στο σημείο παρακολουθείται και αναμένεται νεότερη ενημέρωση με την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.