Λόγω οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε πριν από λίγο στον δρόμο Ευρύχου – Αστρομερίτη, ο δρόμος από Ατσά προς Αστρομερίτη, έχει κλείσει για την τροχαία κίνηση.
Τροχαίο στον δρόμο Ευρύχου - Αστρομερίτη: Έκλεισε ο δρόμος από Ατσά προς Αστρομερίτη
Κλειστός για την κυκλοφορία είναι ο δρόμος από Ατσά προς Αστρομερίτη, λόγω οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε πριν από λίγο. Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της που βρίσκονται στο σημείο
Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.
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