Σχέδιο δολοφονίας γνωστού προσώπου στη Λεμεσό: Τέταρτη σύλληψη, καταζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα - Στο Δικαστήριο σήμερα οι ύποπτοι

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 32 ετών, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εξετάσεων της Αστυνομίας.

Οι τέσσερις ύποπτοι, ηλικίας 32, 36, 48 και 70 ετών, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση προέκυψε στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ΑΙΓΙΣ», που πραγματοποιήθηκε χθες, 10 Νοεμβρίου, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και επιχειρησιακών δεδομένων.

Οι τέσσερις συλληφθέντες διερευνώνται σε σχέση με σοβαρά αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με είσοδο στη Δημοκρατία από απαγορευμένο λιμάνι και παραμονή ως απαγορευμένου μετανάστη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία καταζητούνται ακόμα δύο πρόσωπα.

Οι εξετάσεις από τη ΔΑΟΕ συνεχίζονται.