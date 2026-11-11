Τη ζωή του έχασε ο 64χρονος Απόλλωνας Ζοσιμίδης, από την Ελλάδα, σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Ευρύχου – Αστρομερίτη, στο ύψος της κοινότητας Κουτραφά.
Θανατηφόρο τροχαίο στον δρόμο Ευρύχου - Αστρομερίτη με θύμα 64χρονο
Τη ζωή του έχασε ο 64χρονος Απόλλωνας Ζοσιμίδης, από την Ελλάδα, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον δρόμο Ευρύχου - Αστρομερίτη, όταν το όχημά του παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο διαχωριστικό κιγκλίδωμα και ανάχωμα
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 6 το απόγευμα, ο 64χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε τσιμεντένιο διαχωριστικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια σε ανάχωμα, όπου ακινητοποιήθηκε.
Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Ο 64χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της θανατηφόρας σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία Μόρφου.
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