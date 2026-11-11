Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 67χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης, σε δασώδη περιοχή στον Σταυρό της Ψώκας, στην επαρχία Πάφου.
Εντοπίστηκε ο 67χρονος που είχε χαθεί στον Σταυρό της Ψώκας
Ο 67χρονος εντοπίστηκε πριν από λίγο από τις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο είναι καταπονημένος και, για προληπτικούς λόγους, αναμένεται να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.
Ο άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με άλλα πρόσωπα για συλλογή μανιταριών και, σε κάποια στιγμή, απομακρύνθηκε από την παρέα του, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του.
Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα, το Τμήμα Δασών και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ενώ στις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερο, drone με θερμική κάμερα και ανιχνευτικοί σκύλοι.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του 67χρονου, ο οποίος είναι πλέον ασφαλής.
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