Χατζημανώλη: Η Κύπρος να πρωταγωνιστήσει στην τεχνολογική εξέλιξη της ναυτιλίας

Μιλώντας την Τετάρτη στη Λεμεσό, στην ημερίδα «Is maritime technology delivering? From business performance to life at sea», ανέφερε ότι η συζήτηση πρέπει πλέον να εστιάζει όχι μόνο στις δυνατότητες της τεχνολογίας, αλλά και στην πραγματική αξία που μπορεί να προσφέρει στη ναυτιλία.

Όπως είπε, ζητούμενο είναι κατά πόσο η τεχνολογία βοηθά τις εταιρείες να λειτουργούν αποτελεσματικότερα και να λαμβάνουν καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις, ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα και βελτιώνει τη ζωή όσων εργάζονται στη θάλασσα. Τα ερωτήματα αυτά, σημείωσε, πρέπει να καθοδηγήσουν την επόμενη φάση της ψηφιοποίησης του κλάδου.

Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, ανέφερε, καθώς η χώρα είναι ένα από τα κορυφαία ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως και έχει αναπτύξει ένα ισχυρό, διεθνώς αναγνωρισμένο σύμπλεγμα. Σε αυτό συμμετέχουν ναυτιλιακές εταιρείες, διαχειριστές πλοίων, επαγγελματικές υπηρεσίες, πάροχοι τεχνολογίας, ερευνητικά ιδρύματα και ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Η εγγύτητα, πρόσθεσε η κ. Χατζημανώλη, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα: η ναυτιλιακή διοίκηση βρίσκεται κοντά στον κλάδο, ενώ η χώρα διαθέτει συγκεντρωμένο ναυτιλιακό σύμπλεγμα, ισχυρές ακαδημαϊκές και ερευνητικές δυνατότητες και μια αναπτυσσόμενη κοινότητα τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτό, είπε, επιτρέπει να έρθουν πιο κοντά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι ερευνητές και οι πάροχοι τεχνολογίας.

Το Υφυπουργείο προχωρεί παράλληλα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλιακής διοίκησης, με επίκεντρο την πλατφόρμα CYSh1P. Στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση των διοικητικών βαρών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η παροχή ταχύτερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών σε πλοιοκτήτες, διαχειριστές πλοίων και στην ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα.

Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Υφυπουργείου. Όπως ανέφερε η Υφυπουργός, έχει ανατεθεί ειδική επιστημονική μελέτη για τη χαρτογράφηση όλου του φάσματος των ναυτιλιακών υπηρεσιών στην Κύπρο, τον εντοπισμό κενών και προκλήσεων και τη διατύπωση προτάσεων για μέτρα και κίνητρα που θα προσελκύσουν νέες εταιρείες και θα ενθαρρύνουν νέες δραστηριότητες. Η μελέτη καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη ναυτιλιακή τεχνολογία, το λογισμικό, τις ψηφιακές λύσεις, την έρευνα και την ανάπτυξη.

Σκοπός είναι η ενίσχυση του ναυτιλιακού συμπλέγματος του μέλλοντος, ώστε η Κύπρος να παραμείνει κορυφαίο κέντρο ναυτιλίας και διαχείρισης πλοίων και να προσελκύσει περισσότερη τεχνολογία, τεχνογνωσία, καινοτομία και εξειδικευμένες υπηρεσίες, τις οποίες χρειάζεται ολοένα και περισσότερο η σύγχρονη ναυτιλία, τόνισε η κ. Χατζημανώλη.

Οι εταιρείες τεχνολογίας και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, είπε, χρειάζεται να κατανοούν τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες της ναυτιλίας. Αντίστοιχα, οι ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζονται πρακτικές, επεκτάσιμες και εμπορικά βιώσιμες λύσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κύπρος έχει στηρίξει σταθερά την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για έναν ανταγωνιστικό, βιώσιμο και ανθεκτικό ναυτιλιακό τομέα της ΕΕ.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι ναυτικοί καλούνται να χειρίζονται ολοένα πιο εξελιγμένα πλοία και να χρησιμοποιούν πιο σύνθετα ψηφιακά συστήματα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις επενδύσεις σε δεξιότητες, εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υφυπουργείου, ανέφερε. Οι ναυτικοί και οι επαγγελματίες του κλάδου πρέπει να διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ώστε η ναυτιλία να εξακολουθήσει να αποτελεί ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας για τη νέα γενιά, η οποία έχει μεγαλώσει σε ψηφιακό περιβάλλον.

Η κ. Χατζημανώλη σημείωσε ακόμη ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες την εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη 2026-2032. Η προσέγγιση εστιάζει στην εφαρμογή και υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης εκεί όπου μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία στη χώρα, σε πέντε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ των οποίων η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές.

Ο ρόλος της πολιτείας, είπε, δεν είναι να υπαγορεύει στις εταιρείες ποιες τεχνολογίες θα χρησιμοποιούν, αλλά να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστική καινοτομία: ένα προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον, μια σύγχρονη και ευέλικτη ναυτιλιακή διοίκηση, επενδύσεις σε δεξιότητες και ευκαιρίες για ανάπτυξη και δοκιμή νέων λύσεων. Παράλληλα, η ίδια η βιομηχανία πρέπει να ενημερώνει για τα πραγματικά κενά, υπογράμμισε, επισημαίνοντας τη σημασία συζητήσεων όπως αυτή της ημερίδας.

Το βασικό ερώτημα, κατέληξε, δεν είναι απλώς αν η ναυτιλιακή τεχνολογία αποδίδει, αλλά τι θέλουμε να πετύχει. Η καινοτομία που υποστηρίζει η Κύπρος είναι εκείνη που καθιστά τη ναυτιλία πιο ανταγωνιστική, ασφαλή, βιώσιμη και ανθεκτική, μειώνει την πολυπλοκότητα αντί να την αυξάνει και ενισχύει, αντί να αντικαθιστά, τον ανθρώπινο παράγοντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ