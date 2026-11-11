Η αγωγή Τραμπ κατά του BBC για δυσφήμιση 10 δισ. δολαρίων περνά στο επόμενο στάδιο

Η απόφαση δεν συνιστά δικαίωση του Τραμπ ούτε σημαίνει ότι κέρδισε την αγωγή ή ότι θα λάβει αποζημίωση. Η υπόθεση περνά στο επόμενο δικαστικό στάδιο, με τη δίκη να έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2027. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να καταθέσει στο πλαίσιο της προδικαστικής διαδικασίας έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, το οποίο μεταδόθηκε πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024. Το BBC είχε συνδέσει δύο διαφορετικά αποσπάσματα ομιλίας του Τραμπ, λίγο πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021. Στο πρώτο, ο Τραμπ καλούσε τους υποστηρικτές του να κατευθυνθούν προς το Καπιτώλιο. Περίπου 55 λεπτά αργότερα, στο δεύτερο απόσπασμα, έλεγε «πολεμήστε με όλες σας τις δυνάμεις».

Η σύνδεση των αποσπασμάτων δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο Τραμπ καλούσε άμεσα τους συγκεντρωμένους σε βίαιη δράση, ενώ είχε παραλειφθεί αναφορά του σε ειρηνική διαμαρτυρία. Το BBC παραδέχθηκε ότι το μοντάζ ήταν παραπλανητικό και ζήτησε συγγνώμη, αλλά αρνήθηκε ότι συνιστούσε δυσφήμιση.

Ο δικαστής Τζέφρι Κουντς έκρινε χθες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το BBC ενδεχομένως έβλαψε τη φήμη του Αμερικανού Προέδρου, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγους να γνωρίζει ότι το μονταρισμένο απόσπασμα ήταν παραπλανητικό. Απέρριψε, ωστόσο, τη δεύτερη αξίωση του Τραμπ, η οποία αφορούσε παραβίαση της νομοθεσίας της Φλόριντα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «τεράστια νίκη» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Το BBC δήλωσε ότι δεν την περίμενε, αλλά σέβεται το δικαστήριο και εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη νομική του θέση. Στη συνέχεια θα κριθεί αν το παραπλανητικό μοντάζ συνιστά νομικά δυσφήμιση και αν προκάλεσε αποδεδειγμένη ζημιά στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή κρίση στο βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Μετά τις αποκαλύψεις είχαν παραιτηθεί ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η επικεφαλής του ειδησεογραφικού τομέα, Ντέμπορα Τέρνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ