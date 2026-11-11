Λεμεσός: Τον σταμάτησαν με βαν γεμάτο αδασμολόγητα τσιγάρα – Πλήρωσε €16.500 και αφέθηκε ελεύθερος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατασχέθηκαν συνολικά 211 κούτες, οι οποίες περιείχαν 2.110 πακέτα τσιγάρων και θερμαινόμενων τσιγάρων, καθώς και 5 κιλά και 550 γραμμάρια καπνού για χειροποίητα τσιγάρα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 113 κούτες με 1.130 πακέτα θερμαινόμενων τσιγάρων και 98 κούτες με 980 πακέτα συμβατικών τσιγάρων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 11.00 π.μ. σήμερα, όταν μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, ενεργώντας βάσει πληροφορίας για παράνομη κατοχή και εμπορία αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, ανέκοψαν για έλεγχο βαν που οδηγούσε ο 64χρονος σε περιοχή της Λεμεσού. Κατά την έρευνα στο όχημα εντοπίστηκαν τα προϊόντα και ο άνδρας συνελήφθη.

Ο 64χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων Λεμεσού, όπου του επιδόθηκε εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής €16.500. Εξόφλησε το ποσό και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ όλα τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ