Εξώδικο ύψους €16.500 επιβλήθηκε σε 64χρονο στη Λεμεσό, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων.
Λεμεσός: Τον σταμάτησαν με βαν γεμάτο αδασμολόγητα τσιγάρα – Πλήρωσε €16.500 και αφέθηκε ελεύθερος
Στην κατοχή 64χρονου εντοπίστηκαν 2.110 πακέτα συμβατικών και θερμαινόμενων τσιγάρων, καθώς και πάνω από 5,5 κιλά καπνού
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατασχέθηκαν συνολικά 211 κούτες, οι οποίες περιείχαν 2.110 πακέτα τσιγάρων και θερμαινόμενων τσιγάρων, καθώς και 5 κιλά και 550 γραμμάρια καπνού για χειροποίητα τσιγάρα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 113 κούτες με 1.130 πακέτα θερμαινόμενων τσιγάρων και 98 κούτες με 980 πακέτα συμβατικών τσιγάρων.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 11.00 π.μ. σήμερα, όταν μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, ενεργώντας βάσει πληροφορίας για παράνομη κατοχή και εμπορία αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, ανέκοψαν για έλεγχο βαν που οδηγούσε ο 64χρονος σε περιοχή της Λεμεσού. Κατά την έρευνα στο όχημα εντοπίστηκαν τα προϊόντα και ο άνδρας συνελήφθη.
Ο 64χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων Λεμεσού, όπου του επιδόθηκε εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής €16.500. Εξόφλησε το ποσό και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ όλα τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.