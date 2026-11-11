Ισραηλινό τζάμπολ στη Λεμεσό με 1.500 φιλάθλους: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το ντέρμπι Μακάμπι – Χάποελ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Αστυνομία, η οποία έχει την ευθύνη για την ασφάλεια του αγώνα, τόσο στο στάδιο όσο και στη πόλη της Λεμεσού. Ο σχεδιασμός καλύπτει την παραμονή των δύο αποστολών στην Κύπρο, από την άφιξη και τη διαμονή τους έως τις μετακινήσεις τους και την αναχώρησή τους. Μέτρα προβλέπονται επίσης για την προσέλευση και την αποχώρηση των φιλάθλων, καθώς και για τη διαχείριση τυχόν κινητοποιήσεων στο περιθώριο της αναμέτρησης.

Ασκήσεις επί χάρτου και επιτήρηση του γηπέδου

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις επί χάρτου και έχουν εξεταστεί σενάρια για την αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν άμεση αστυνομική επέμβαση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόληψη επεισοδίων μεταξύ οπαδών, ενώ στον σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο σοβαρότερης απειλής. Η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Στα μέτρα συμμετέχουν η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, η ΜΜΑΔ, ο ΕΑΟ, η Τροχαία Αρχηγείου, οι Υπηρεσίες Πληροφοριών και αντιοχλαγωγικές διμοιρίες. Προβλέπεται επίσης η αξιοποίηση εκπαιδευμένων σκύλων και drones, καθώς και η λειτουργία κέντρων διαχείρισης κρίσεων για τον συντονισμό των υπηρεσιών. Προσωπικό ασφαλείας της ισραηλινής ομάδας θα βρίσκεται επίσης στην Κύπρο, ενώ εντός του γηπέδου θα έχει ρόλο ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας.

Η Αστυνομία θα παραλαμβάνει το γήπεδο από την προηγουμένη κάθε αγώνα για ελέγχους στις εγκαταστάσεις. Ο χώρος θα παραμένει υπό επιτήρηση έως την αποχώρηση των θεατών και των ομάδων.

Έλεγχοι ταυτοπροσωπίας στις εισόδους

Στις εισόδους θα ελέγχονται τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και τα έγγραφα ταυτοποίησης των θεατών. Οι κάτοχοι Κάρτας Φιλάθλου ΚΟΑ θα πρέπει να την επιδεικνύουν μαζί με επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Οι κερκίδες έχουν κατανεμηθεί ανά κατηγορία φιλάθλων και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο στη ζώνη που αναγράφεται στο εισιτήριο, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ ζωνών. Στους ελέγχους θα χρησιμοποιηθούν και ειδικές συσκευές για τον εντοπισμό αντικειμένων που απαγορεύεται να μεταφερθούν στο γήπεδο.

Περίπου 1.500 φίλαθλοι εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν από το Ισραήλ, ενώ στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και ισραηλινοί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Τα 150 εισιτήρια που εξασφάλισε η Χάποελ για τους οπαδούς της έχουν εξαντληθεί. Για τους αγώνες στη Λεμεσό προβλέπονται έως 3.000 θέσεις για τους φίλους της Μακάμπι και 1.500 για το κυπριακό κοινό.

Το ντέρμπι είναι η πρώτη από τις τρεις αναμετρήσεις που θα φιλοξενηθούν στο «Σπύρος Κυπριανού» μέσα σε οκτώ ημέρες. Ακολουθούν οι αγώνες με τον Ολυμπιακό στις 17 Νοεμβρίου και την Ντουμπάι στις 19 Νοεμβρίου, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου θα γίνει άλλος ένας αγώνας στη Λεμεσό.