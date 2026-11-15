Εβδομάδα αστυνόμευσης και διαφώτισης για την οδήγηση φορτηγών και λεωφορείων αρχίζει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Εβδομάδα εντατικών ελέγχων σε φορτηγά και λεωφορεία από τη Δευτέρα - Τι θα ελέγχει η Αστυνομία
Η Αστυνομία θα πραγματοποιεί από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου ελέγχους σε οδηγούς και οχήματα, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής δράσης του ROADPOL.
Η εκστρατεία πραγματοποιείται παράλληλα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL.
Η Αστυνομία, σε συνεργασία με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, θα διενεργεί ελέγχους στα έγγραφα των οδηγών και των οχημάτων, στην ταχύτητα και στις συσκευές περιορισμού ταχύτητας, στις ώρες οδήγησης και εργασίας, στη χρήση αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων, καθώς και στη μηχανική κατάσταση των οχημάτων.
Παράλληλα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής για τροχαίες παραβάσεις που συμβάλλουν στην πρόκληση θανατηφόρων ή σοβαρών οδικών συγκρούσεων.
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