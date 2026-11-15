Εβδομάδα εντατικών ελέγχων σε φορτηγά και λεωφορεία από τη Δευτέρα - Τι θα ελέγχει η Αστυνομία

Η εκστρατεία πραγματοποιείται παράλληλα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL.

Η Αστυνομία, σε συνεργασία με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, θα διενεργεί ελέγχους στα έγγραφα των οδηγών και των οχημάτων, στην ταχύτητα και στις συσκευές περιορισμού ταχύτητας, στις ώρες οδήγησης και εργασίας, στη χρήση αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων, καθώς και στη μηχανική κατάσταση των οχημάτων.

Παράλληλα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής για τροχαίες παραβάσεις που συμβάλλουν στην πρόκληση θανατηφόρων ή σοβαρών οδικών συγκρούσεων.