Νεκρό πρόσωπο εντοπίστηκε κοντά σε απανθρακωμένο όχημα στο Πεντάκωμο – Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 16:00, στον παλαιό δρόμο, στο ύψος του Πεντάκωμου και απέναντι από πρατήριο καυσίμων.

Οι πρώτες εξετάσεις των Αρχών έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το ΤΑΕ Λεμεσού.