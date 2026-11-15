Η Μάργκο Ρόμπι πρωταγωνιστεί στο «The Week of Pain» του Κρίστοφερ Μπόργκλι

Σύμφωνα με το Deadline, η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο «The Week of Pain», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι.

Τη χρηματοδότηση και την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνει η A24, σε συνεργασία με τη Square Peg των Λαρς Κνούντσεν και Άρι Άστερ, καθώς και τις Dilemma Films και LuckyChap της Ρόμπι.

Το πρότζεκτ φέρνει ξανά μαζί τον Μπόργκλι, την A24 και τη Square Peg, μετά το «The Drama», που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τη Zendaya και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, απέφερε περισσότερα από 134 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του στούντιο.

Ο Νορβηγός δημιουργός είχε συνεργαστεί προηγουμένως με την A24 και στο «Dream Scenario», με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ.

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός παρακολουθεί εδώ και καιρό τη δουλειά του Μπόργκλι και πρόσφατα συμφώνησε να συνεργαστεί μαζί του. Τα γυρίσματα της νέας ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2027.

Η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά για τη Ρόμπι με την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλι Μπροντέ, σε σκηνοθεσία της Έμεραλντ Φένελ.

Στην ταινία, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Τζέικομπ Ελόρντι, οι εισπράξεις στο παγκόσμιο box office ανήλθαν σε 240 εκατομμύρια δολάρια. Επόμενη θα είναι η συμμετοχή της στο prequel του «Ocean's 11», μαζί με τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Πηγή: ΚΥΠΕ