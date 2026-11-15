Φονικό στη Λευκωσία: Έρευνες για τρίτο πρόσωπο - Το διαμέρισμα λειτουργούσε ως χώρος μασάζ

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, οι εξετάσεις στις σκηνές όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα έχουν ολοκληρωθεί, με τους ανακριτές να παραλαμβάνουν μεγάλο αριθμό τεκμηρίων.

Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται σε γειτονικούς δρόμους, στο πλαίσιο της προσπάθειας διαλεύκανσης των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν ο φόνος και η απόπειρα φόνου.

Σοβαρή αλλά σταθερή η κατάσταση της τραυματία

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε εξωτερικό χώρο, τα νεότερα δεδομένα από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή, αλλά σταθερή.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω των τραυμάτων που έφερε στον λαιμό και στην πλάτη.

Τα ίχνη αίματος που οδήγησαν στο διαμέρισμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, στη Λευκωσία.

Μέλη της Δύναμης που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν γυναίκα ασιατικής καταγωγής με τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη. Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Κατά τις εξετάσεις που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες τους οδήγησαν σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Στο εσωτερικό του διαμερίσματος εντοπίστηκε αναίσθητη στο πάτωμα 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Στη σκηνή κλήθηκαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία και πιστοποίησαν τον θάνατό της.

Σε εξέλιξη οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας συνεχίζει τη διερεύνηση υπόθεσης φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου.

Οι ανακριτές επιχειρούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, ενώ η συλλογή και αξιολόγηση των τεκμηρίων αποτελεί βασικό μέρος των εξετάσεων.

Μέχρι στιγμής, στις επιβεβαιωμένες πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη ή τα κίνητρα της επίθεσης.

Εξετάζεται η παρουσία τρίτου προσώπου

Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα του Philenews, το διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρή η 44χρονη φέρεται να λειτουργούσε ως χώρος παροχής υπηρεσιών μασάζ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ανακριτές αναζητούν τρίτο πρόσωπο που ενδέχεται να συνδέεται με την υπόθεση, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για άτομο που είχε επισκεφθεί το υποστατικό ως πελάτης. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν μέχρι στιγμής επίσημα επιβεβαιωμένα ευρήματα της Αστυνομίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reporter, οι ανακριτές εξετάζουν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.