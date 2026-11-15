Πεκίνο: Απαγορεύεται πλέον ακόμη και η κατοχή drones σε ολόκληρη την πρωτεύουσα της Κίνας – Πρόστιμα και κατασχέσεις για τους παραβάτες σε μια πόλη 22 εκατομμυρίων κατοίκων

Το μέτρο αφορά τα 16.410 τετραγωνικά χιλιόμετρα του δήμου, έκταση μεγαλύτερη από το μισό Βέλγιο. Καλύπτει τόσο το αστικοποιημένο κέντρο όσο και τις εκτεταμένες αγροτικές και ορεινές περιοχές.

Οι αρχές της κινεζικής πρωτεύουσας, όπου ήδη απαγορευόταν η πώληση και η πτήση drones, ανακοίνωσαν στα μέσα Σεπτεμβρίου ότι από τις 15 Νοεμβρίου θα απαγορευόταν και η κατοχή τους, προκειμένου να «εγγυηθούν την ασφάλεια» της πόλης.

Οι κάτοχοι καλούνται πλέον να αποχωριστούν τις συσκευές τους, είτε πουλώντας τες σε εγκεκριμένα σημεία επαναγοράς ή μέσω διαδικτύου είτε μεταφέροντάς τες εκτός Πεκίνου.

Στην πρωτεύουσα της Κίνας βρίσκονται η κυβέρνηση, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και η έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται στην πόλη ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του εναέριου χώρου εντάθηκαν ξανά τον Ιούνιο, όταν μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ψηλότερο ουρανοξύστη της πόλης. Ο πιλότος έχασε τη ζωή του και 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Από τον Μάιο του 2026 απαγορεύεται η πώληση drones στην πρωτεύουσα. Οι ιδιοκτήτες ήταν ήδη υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν τις συσκευές τους στις αρχές, αλλά μπορούσαν να τις κρατήσουν.

Όσοι εξακολουθούν να έχουν drone στην κατοχή τους στο Πεκίνο κινδυνεύουν πλέον με πρόστιμο και κατάσχεση του εξοπλισμού τους.

Εξαιρέσεις για πτήσεις ενδέχεται να δοθούν για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η επιβολή του νόμου, οι επιχειρήσεις διάσωσης έκτακτης ανάγκης, η γεωργία και η επιστημονική έρευνα.

Τα τελευταία χρόνια τα drones έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στην Κίνα, κυρίως για τη βιντεοσκόπηση τοπίων κατά τη διάρκεια εκδρομών ή ταξιδιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ