Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, στις 23/11/2026, γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, τελωνειακοί λειτουργοί έλεγξαν όχημα στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου, στο οποίο επέβαιναν ο οδηγός και ακόμη ένα πρόσωπο. Σε ταξιδιωτική αποσκευή μέσα στο όχημα εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων.

Στην αποσκευή του συνοδηγού, ο οποίος σκόπευε να ταξιδέψει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας, βρέθηκαν 19 κούτες των 200 τσιγάρων η καθεμία, διαφόρων επωνυμιών. Οι συσκευασίες δεν έφεραν προειδοποιητική σήμανση για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ούτε χαρακτηριστικό ασφαλείας ή μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, στοιχεία που υποδείκνυαν ότι τα προϊόντα ήταν αδασμοαφορολόγητα.

Ο συνοδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα. Τα καπνικά προϊόντα και το όχημα, ως μέσο μεταφοράς τους, κατασχέθηκαν. Αφέθηκε αργότερα ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό, με την καταβολή €1.200 και επιπλέον €500 για την απόδοση του οχήματος. Τα τσιγάρα θα καταστραφούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Στις 25/11/2026, τελωνειακοί λειτουργοί στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 45χρονη επιβάτιδα που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Άμστερνταμ μέσω Πολωνίας. Στην αποσκευή της βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 200 κούτες των 200 τσιγάρων η καθεμία. Οι συσκευασίες δεν έφεραν σήμανση για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, χαρακτηριστικό ασφαλείας ή μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας. Σε όλες, ωστόσο, υπήρχαν επιγραφές στην αρμενική γλώσσα.

Η επιβάτιδα συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και η αποσκευή με το περιεχόμενό της κατασχέθηκαν. Αναμενόταν να οδηγηθεί το πρωί της Πέμπτης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, με αίτημα την προσωποκράτησή της. Τα τσιγάρα θα καταστραφούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ το Τελωνείο Λάρνακας διερευνά περαιτέρω την υπόθεση, κυρίως ως προς την προέλευση και τον τρόπο αρχικής εισαγωγής ή μεταφοράς των καπνικών προϊόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ