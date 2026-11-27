Στη σύλληψη 35χρονου προχώρησε η Αστυνομία χθες στη Λεμεσό, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού που υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
Λεμεσός: Συνελήφθη ο 35χρονος που άρπαξε πάνω από 30.000 ευρώ από αυτοκίνητο
Ο συλληφθείς παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα προσωποκράτησης διάρκειας επτά ημερών. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.
Συγκεκριμένα, την 10η Νοεμβρίου 2026 καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από 68χρονο ότι, την ίδια ημέρα, κλάπηκε από το αυτοκίνητο του χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο των εξετάσεων που ακολούθησαν, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 35χρονου ο οποίος συνελήφθη χθες βράδυ.
Ο συλληφθείς παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα προσωποκράτησης διάρκειας επτά ημερών. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.
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