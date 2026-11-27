Κατά τη διαδικασία της Παρασκευής, η Κατηγορούσα Αρχή έθεσε το ενδεχόμενο να μην καταθέσει ως μάρτυρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Η εκπρόσωπος της Αρχής, Έλλη Παπαγαπίου, ανέφερε ότι έχει παραληφθεί η κλήση που επιδόθηκε στον Πρόεδρο και ζήτησε από την υπεράσπιση να της παραδώσει αυτούσιες τις δηλώσεις του στις οποίες προτίθεται να βασιστεί.

Η κ. Παπαγαπίου είπε ότι οι δηλώσεις μπορούν να εξεταστούν και, εφόσον έγιναν, δεν έχει ένσταση να κατατεθούν στο Δικαστήριο. Αν, ωστόσο, η υπεράσπιση επιμείνει στην κλήτευση του Προέδρου, η Κατηγορούσα Αρχή θα ζητήσει να ακυρωθεί η μαρτυρική κλήση για συγκεκριμένους λόγους.

«Ο Πρόεδρος δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν γνωρίζει μαρτυρικό υλικό, δεν είχε οποιαδήποτε πληροφόρηση ή ενημέρωση είτε από επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας είτε από νομικούς συμβούλους και θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία, η οποία επιχειρείται να γίνει, πρέπει να τερματιστεί», σημείωσε.

Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης, Σωτήρης Αργυρού, διευκρίνισε ότι πρόκειται για δηλώσεις του Προέδρου σε μέσα ενημέρωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται σε βίντεο και δημοσιεύματα εφημερίδων. Αν η Κατηγορούσα Αρχή δεχθεί να κατατεθούν στο Δικαστήριο, είπε, δεν χρειάζεται να παρουσιαστεί ο Πρόεδρος. Ο πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Νικόλας Γεωργιάδης, ανέφερε ότι το ζήτημα θα εξεταστεί στην επόμενη δικάσιμο.

Νωρίτερα, η υπεράσπιση κάλεσε δικανικό πραγματογνώμονα να καταθέσει, όμως η εξέτασή του αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής. Η κ. Παπαγαπίου ανέφερε ότι παρέλαβε την έκθεσή του το πρωί της Παρασκευής και ότι δεν είχε δοθεί στην Αρχή σε εύλογο χρόνο, ώστε να τη μελετήσει και να προετοιμαστεί.

«Δεν δίνεται έκθεση πραγματογνώμονα την ημέρα της ακρόασης», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο να παραλάβει την έκθεση στις 9 το πρωί της ημέρας της διαδικασίας. Πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση δεν μπορεί να διαμαρτύρεται για καθυστερήσεις και ταυτόχρονα να μην είναι συνεπής απέναντι στο Δικαστήριο και στους συναδέλφους.

Ο κ. Αργυρού δεν έφερε ένσταση στην αναβολή, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι είχε αποστείλει την έκθεση στην εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι είχαν προγραμματιστεί κλήσεις και για άλλους μάρτυρες τις επόμενες ημέρες: τη διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον αρμόδιο ανακριτή του ΤΑΕ Λευκωσίας, ο οποίος διερεύνησε καταγγελία για τον εντοπισμό ποντικού στο φαγητό της κατηγορούμενης.

Όπως είπε, μετά την τελική απόφαση της κατηγορούμενης να μην καταθέσει ενόρκως, έκρινε αναγκαίο να κληθούν επιπλέον μάρτυρες. Η υπεράσπιση προτίθεται συνολικά να καλέσει έξι με επτά μάρτυρες, μεταξύ των οποίων δύο πρόσωπα που θα καταθέσουν από τη Γερμανία μέσω εικονοδιάσκεψης.

Πηγή: ΚΥΠΕ