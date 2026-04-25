Μηχανικός αποκαλύπτει: Τι κοστίζει η τυφλή εμπιστοσύνη στους κατασκευαστές

Ορισμένοι ειδικοί του κλάδου υποστηρίζουν ότι οι οδηγίες των κατασκευαστών σχετικά με την περιοδική συντήρηση δεν αποσκοπούν στη μακροζωία των αυτοκινήτων.

Η συντήρηση ενός αυτοκινήτου σίγουρα δεν είναι απλή υπόθεση, ειδικά για όσους οδηγούς δεν έχουν κάποιο υπόβαθρό στη μηχανολογία. Με τη πλειοψηφία αυτών, να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοστασίου, τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι σε θέση να διανύσουν πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Juan José Ebenezer, έναν μηχανικό αυτοκινήτων που απαριθμεί σχεδόν ένα εκατομμύριο ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις περισσότερες φορές, αυτές οι οδηγίες των κατασκευαστών μπορεί να επιφέρουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

«Κάνετε το λάθος να ακούτε τον κατασκευαστή και αυτό θα σας κοστίσει χρήματα», λέει με σιγουριά ο Ebenezer. Μάλιστα δίνει ένα παράδειγμα ορισμένων μοντέλων όπου η μάρκα ισχυρίζεται ότι το κιβώτιο ταχυτήτων δεν χρειάζεται συντήρηση για 20 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι το λάδι δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου.

Με βάση την εμπειρία του στο συνεργείο, ο ίδιος πιστεύει ότι αυτή η σύσταση είναι επικίνδυνη. «Είναι καλό να χρησιμοποιείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να πάρετε μια ιδέα για τη συντήρηση, αλλά πριν τις ακολουθήσετε, συνιστώ να συμβουλευτείτε έναν μηχανικό», εξηγεί. Σύμφωνα με τον Ebenezer, η έλλειψη συντήρησης σε βασικά εξαρτήματα οδηγεί τελικά σε σοβαρές ζημιές και πολύ ακριβές επισκευές.

Ο γνωστός μηχανικός επιμένει επιμένει ότι κάθε αυτοκίνητο χρειάζεται τακτικές αλλαγές λαδιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών και στο κιβωτίο ταχυτήτων, για την αποφυγή πρόωρης φθοράς. Η ίδια αρχή ισχύει για τα υγρά φρένων, τα υγρά του υδραυλικού τιμονιού, το ψυκτικό υγρό, και γενικά, «όλες τις συντηρήσεις που απαιτεί ένα αυτοκίνητο».

Η παραμέληση στην αντικατάσταση των παραπάνω, προειδοποιεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές ζημιές, σε ένα όχημα που «θα πρέπει να διαρκέσει 20 χρόνια» σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις και υπέρογκους λογαριασμούς, ο Ebenezer συνιστά να συμβουλευτείτε έναν έμπιστο επαγγελματία που μπορεί να συμβουλεύσει τον οδηγό και να εξηγήσει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στο αυτοκίνητό και τι συντήρηση χρειάζεται, με βάση τη χρήση και τα χιλιόμετρα.

«Οι κατασκευαστές δεν ενδιαφέρονται για το πορτοφόλι σας ή για το αν το αυτοκίνητό σας θα σας κρατήσει πολλά χρόνια», ισχυρίζεται. «Θέλουν να αντικαταστήσετε το αυτοκίνητό σας μετά από λίγα χρόνια». Αυτή η άποψη του έχει πυροδοτήσει συζητήσεις μεταξύ των οδηγών και φέρνει στο προσκήνιο ένα βασικό ερώτημα: πρέπει να εμπιστευόμαστε τις επίσημες συστάσεις ή να ακούμε την εμπειρία όσων βλέπουν βλάβες κάθε μέρα στο συνεργείο;

