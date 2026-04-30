Γιατί να μην ανοίγετε το air condition μόλις μπαίνετε στο αυτοκίνητο

Τις μέρες που έχει ζέστη αλλά και κρύο, με το που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και βάζουμε μπροστά τη μηχανή, συχνά, χωρίς σκέψη, ενεργοποιούμε και το air condition. Κάθε φορά που το κάνουμε αυτό, βάζουμε την υγεία μας, καθώς και η υγεία των ανθρώπων γύρω μας, σε κίνδυνο.

Αυτό συμβαίνει επειδή όταν αφήνουμε το αυτοκίνητό μας παρκαρισμένο και ειδικά στον ήλιο, συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες βενζολίου, αφού φυσικά κλείνουμε πάντα τα παράθυρα για ευνόητους λόγους. Αν παρκάρετε το αυτοκίνητο στον ήλιο, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 16 βαθμούς Κελσίου, η στάθμη του βενζολίου μπορεί να φτάσει και τα 2.000-4.000 mg, επίπεδο που είναι 40 φορές μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. Αλλά ακόμα και όταν αφήνουμε το αυτοκίνητο στην σκιά, μπορεί να συσσωρευτούν μέσα σε αυτό 400-800 mg βενζολίου.

Όταν μπαίνετε σε ένα αυτοκίνητο που είχε κλειστά τα παράθυρα, εισπνέετε το βενζόλιο, μη γνωρίζοντας ότι η τοξίνη αυτή επηρεάζει τα νεφρά, το συκώτι και τον ιστό των οστών. Επιπλέον, παίρνει πολύ χρόνο και προσπάθεια για τον οργανισμό μας να την εξαλείψει. Τα αυτοκίνητα αναγράφουν στα εγχειρίδια χρήσης τους, ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τα παράθυρα του αυτοκινήτου για λίγο πριν από την ενεργοποίηση του A/C, αλλά δεν εξηγούν γιατί, εκτός από το ότι είναι καλό για την απόδοσή του.

Τα αποτελέσματα ιατρικής έρευνας δείχνουν ότι πριν αρχίσει να ψύχει τον αέρα, το κλιματιστικό αποβάλλει όλο τον ζεστό αέρα έξω, και μαζί με αυτό, το βενζόλιο που έχει συσσωρευτεί. Ως εκ τούτου, όταν κάθεστε στο αυτοκίνητό σας, ακόμα και αν δεν παρατηρήσετε κάποια μυρωδιά «καμένου πλαστικού», ανοίξτε τα παράθυρα για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το air condition. Και όταν βάζετε μπροστά το αυτοκίνητο, αφήστε τα παράθυρα ανοιχτά για λίγα λεπτά ακόμα, έτσι ώστε να μπει στο αυτοκίνητο φρέσκος αέρας, αλλά και για να μην πάθετε θερμοπληξία από τον καυτό αέρα που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου τις πολύ ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

