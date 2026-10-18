Δεν πρόλαβε να ανοίξει η λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο και ξαναέκλεισε - Και τρίτη καραμπόλα στη Λεμεσό!

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής (18/10), τέσσερα οχήματα ενεπλάκησαν σε σύγκρουση στο ύψος του Αγίου Τύχωνα, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Πρόκειται για την τρίτη καραμπόλα που καταγράφεται στον ίδιο αυτοκινητόδρομο μέσα σε λίγες ώρες, καθώς είχαν προηγηθεί δύο συγκρούσεις με συνολικά εννέα εμπλεκόμενα οχήματα.

Τρεις καραμπόλες, 13 οχήματα

Νωρίτερα, πέντε οχήματα συγκρούστηκαν επίσης στο ύψος του Αγίου Τύχωνα, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά η δεξιά λωρίδα. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, αν και στην περιοχή εξακολουθούσε να παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Είχε προηγηθεί ακόμη μία σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων, αυτή τη φορά στο ύψος της Παρεκκλησιάς. Και σε εκείνη την περίπτωση είχε κλείσει προσωρινά η δεξιά λωρίδα, η οποία στη συνέχεια δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.

Συνολικά, 13 οχήματα έχουν εμπλακεί στις τρεις διαφορετικές συγκρούσεις που σημειώθηκαν σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας.

Έκκληση της Αστυνομίας προς τους οδηγούς

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο του νεότερου τροχαίου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί προτρέπονται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς από τη νεότερη σύγκρουση.