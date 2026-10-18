Το απόλυτο χάος στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας: Ανατράπηκε όχημα στον Άγιο Τύχωνα, άνοιξε η λωρίδα - Δείτε φωτογραφίες

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία από το σημείο που εξασφάλισε ο «Π», το όχημα έχει ανατραπεί και βρίσκεται με τους τροχούς προς τα πάνω, έχοντας υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ λόγω της ανατροπής είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, με κατεύθυνση τη Λευκωσία, η οποία δόθηκε στην κυκλογορία λίγο μετά τις 16:00.

Το νέο περιστατικό καταγράφεται έπειτα από τις διαδοχικές οδικές συγκρούσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα στον ίδιο αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του Αγίου Τύχωνα και της Παρεκκλησιάς, προκαλώντας επανειλημμένα διακοπές στην κυκλοφορία και ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.