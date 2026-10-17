Τις μάρκες αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τις λιγότερες βλάβες και αντέχουν περισσότερο στον χρόνο αποκαλύπτει έμπειρος μηχανικός από την Ισπανία, βασιζόμενος στα περιστατικά που αντιμετωπίζει καθημερινά στο συνεργείο του.
Ποια αυτοκίνητα αντέχουν στον χρόνο και βγάζουν τις λιγότερες βλάβες – Τι αποκαλύπτει έμπειρος μηχανικός
Ισπανός μηχανικός αποκαλύπτει ποια αυτοκίνητα καταλήγουν σπανιότερα στο συνεργείο για επισκευές. Γιατί ξεχωρίζουν οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες κατασκευαστές, τι λέει για τα κινεζικά μοντέλα και ποιους κινδύνους εντοπίζει στα ηλεκτρικά
Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι κατασκευαστές από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα βρίσκονται στην κορυφή όσον αφορά την αξιοπιστία, αφήνοντας πίσω αρκετές ευρωπαϊκές μάρκες.
Όπως αναφέρει το carandmotor.gr, ο Ισπανός μηχανικός υποστηρίζει ότι τα ασιατικά αυτοκίνητα εμφανίζουν αισθητά λιγότερες μηχανικές βλάβες, με τους ιδιοκτήτες τους να επισκέπτονται συνήθως τα συνεργεία για την προγραμματισμένη συντήρηση και όχι για απρόβλεπτες επισκευές.
### Γιατί ξεχωρίζουν τα ιαπωνικά και κορεατικά αυτοκίνητα
Κατά τον μηχανικό, το σημαντικότερο πλεονέκτημα των ιαπωνικών και νοτιοκορεατικών αυτοκινήτων εντοπίζεται στην ποιότητα των εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές τους.
Η εμπειρία του από τις καθημερινές επισκευές δείχνει, όπως υποστηρίζει, ότι τα συγκεκριμένα οχήματα έχουν μικρότερη συχνότητα εμφάνισης βλαβών και μπορούν να παραμένουν λειτουργικά για πολλά χρόνια, χωρίς να απαιτούν συνεχείς και δαπανηρές παρεμβάσεις.
Η εκτίμησή του συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με τα συμπεράσματα ερευνών αξιοπιστίας, στις οποίες οι ασιατικοί κατασκευαστές καταλαμβάνουν συχνά υψηλές θέσεις.
Τι λέει για τα κινεζικά αυτοκίνητα
Ο Ισπανός μηχανικός αναφέρεται και στην ολοένα μεγαλύτερη παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις δυτικές αγορές.
Όπως εκτιμά, παρά το γεγονός ότι αρκετά κινεζικά μοντέλα κυκλοφορούν σχετικά λίγα χρόνια στην Ευρώπη, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερα προβλήματα αξιοπιστίας.
Ωστόσο, επισημαίνει έναν παράγοντα που θεωρεί καθοριστικό για όποιον εξετάζει την αγορά κινεζικού αυτοκινήτου: τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και την υποστήριξη μετά την πώληση.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να επιλέγουν κατασκευαστές που διαθέτουν οργανωμένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης και μπορούν να εξασφαλίσουν την έγκαιρη προμήθεια ανταλλακτικών.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ο νέος κίνδυνος βλαβών
Ξεχωριστή αναφορά κάνει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αξιοπιστίας σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα.
Λόγω της κατασκευής και της διαφορετικής λειτουργίας τους, τα ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν να περιορίσουν ορισμένα μηχανολογικά προβλήματα που συνδέονται με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Από την άλλη πλευρά, όμως, η αυξημένη εξάρτησή τους από ηλεκτρονικά συστήματα ενδέχεται να δημιουργήσει διαφορετικές ανάγκες επισκευής.
Ο μηχανικός επισημαίνει ότι προβλήματα στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, στα ηλεκτρονικά συστήματα και στις διαγνωστικές διαδικασίες αποτελούν ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους.
Τι πρέπει να προσέχουν οι αγοραστές
Η αξιοπιστία αποτελεί βασικό κριτήριο για την αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος συντήρησης και τις δαπάνες επισκευών σε βάθος χρόνου.
Η εμπειρία των επαγγελματιών που επισκευάζουν καθημερινά οχήματα μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο στοιχείο για τους υποψήφιους αγοραστές, σε συνδυασμό με τις έρευνες αξιοπιστίας και τις εμπειρίες των ιδιοκτητών.
Οι εκτιμήσεις του Ισπανού μηχανικού αφορούν γενικά τους κατασκευαστές ανά χώρα προέλευσης και όχι συγκεκριμένα μοντέλα, ενώ βασίζονται στην προσωπική επαγγελματική του εμπειρία.
Πηγή: carandmotor.gr
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