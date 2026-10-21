Porsche Cyprus και Minthis: Ένα ξεχωριστό διήμερο ηλεκτροκίνησης, γκολφ και σύγχρονης πολυτέλειας

Η συνεργασία ανέδειξε τις κοινές αξίες δύο εμβληματικών brands: της Porsche, παγκόσμιου συμβόλου μηχανικής υπεροχής και σχεδιαστικής αρτιότητας, και του Minthis, ενός προορισμού όπου το γκολφ, η σύγχρονη πολυτέλεια και η φυσική ομορφιά της Κύπρου συνυπάρχουν αρμονικά. Η προσήλωσή τους στην ακρίβεια, την ποιότητα και την καινοτομία αποτυπώθηκε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Με φόντο το φυσικό τοπίο και την πανοραμική θέα του Minthis, ο ενθουσιασμός της οδήγησης Porsche συνδυάστηκε με την ιδιαίτερη φιλοξενία του θέρετρου. Το γκολφ, τα test drives των ηλεκτρικών μοντέλων της Porsche και οι δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες διαμόρφωσαν μια ατμόσφαιρα ζεστής φιλοξενίας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της οδηγικής απόλαυσης με την ποιότητα ζωής.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν τα ηλεκτρικά μοντέλα της Porsche, με τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν τις Cayenne Electric, Cayenne S Coupé Electric και Macan Electric και να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητές τους.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη δυναμική απόδοση και τη σχεδιαστική αρτιότητα που χαρακτηρίζουν την προσέγγιση της Porsche στην ηλεκτροκίνηση, βιώνοντας την τεχνολογική καινοτομία κάθε μοντέλου στην πράξη.

Το τουρνουά γκολφ έδωσε στο διήμερο έναν ξεχωριστό αθλητικό χαρακτήρα, φέρνοντας κοντά τις δύο κοινότητες για μια κοινή αθλητική εμπειρία στο πολυβραβευμένο γήπεδο γκολφ του Minthis. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την ακρίβεια, τη συγκέντρωση και τις ικανότητές τους, με βραβεία να απονέμονται στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες, καθώς και στις κατηγορίες Top 3 Men and Top 3 Ladies, Best Gross, Nearest the Pin και Longest Drive, επιβραβεύοντας τις καλύτερες επιδόσεις της διοργάνωσης.

Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, προσεκτικά επιλεγμένες εμπειρίες εμπλούτισαν την ατμόσφαιρα του διημέρου. Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του Coffee Station της La Marzocco προσέφερε γευστικές δοκιμές καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ποιότητα και η ξεχωριστή αισθητική συνδυάστηκαν σε μια εμπειρία που συμπλήρωσε ιδανικά τον χαρακτήρα της διοργάνωσης

Το Wheel of Electric Dreams έδωσε έναν διαδραστικό χαρακτήρα στην εμπειρία, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να κερδίσουν exclusive δώρα Porsche. Παράλληλα, ερωτήσεις γύρω από την ηλεκτροκίνηση τους προσκαλούσαν να ανακαλύψουν περισσότερα για την τεχνολογία και την οδηγική εμπειρία.

Το πρόγραμμα του διημέρου εμπλουτίστηκε επίσης με Stretch & Tone Wellness Sessions, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να κάνουν μια μικρή παύση, να επαναφορτιστούν και να αφιερώσουν χρόνο στην ευεξία τους. Σύντομες συμβουλές wellness συμπλήρωσαν την εμπειρία, δημιουργώντας στιγμές ισορροπίας και ανανέωσης μέσα στη ροή της ημέρας.

Οι μικρότεροι επισκέπτες γνώρισαν τον κόσμο της Porsche μέσα από το Porsche Junior Drivers. Μικρά αυτοκίνητα Porsche και μια ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή πρόσθεσαν μια ευχάριστη νότα, ενώ "driving certificates" για τους μικρούς οδηγούς αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερο αναμνηστικό της συμμετοχής τους.

«Η Porsche Cyprus και το Minthis μοιράζονται την ίδια προσήλωση στην αριστεία», δήλωσε ο Adam Davidson, Golf General Manager του Minthis. «Το Porsche Golf Open αποτύπωσε αυτή την κοινή φιλοσοφία, συνδυάζοντας την ακρίβεια του γκολφ με τη συναρπαστική εμπειρία της οδήγησης. Ήταν μια ξεχωριστή διοργάνωση που ανέδειξε τη δυναμική της συνεργασίας μας και έφερε πιο κοντά τις κοινότητες των δύο brands».

Η Παυλίνα Ιακωβίδου, Marketing & PR Manager της A.I. Motokinisi Ltd, πρόσθεσε:

«Ως επίσημος αντιπρόσωπος της Porsche στην Κύπρο, επιδιώκουμε να προσφέρουμε εμπειρίες που αναδεικνύουν όσα εκφράζει το brand: κορυφαίες επιδόσεις, καινοτομία και έναν ξεχωριστό τρόπο ζωής. Φέτος, η ηλεκτροκίνηση βρέθηκε στο επίκεντρο, με το Minthis να προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για μια ολοκληρωμένη εμπειρία Porsche. Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια να βλέπουμε το Porsche Golf Open να εδραιώνεται ως διοργάνωση. Ευχαριστούμε θερμά όσους παρευρέθηκαν, καθώς και την ομάδα του Minthis, για ένα πραγματικά ξεχωριστό διήμερο».

Με κεντρικό μήνυμα το «People. Places. Drives. Memories.», η Porsche Cyprus και το Minthis δημιούργησαν ένα διήμερο που συνδύασε τον δυναμισμό της ηλεκτροκίνησης με την κομψότητα ενός προορισμού αφιερωμένου στις ξεχωριστές εμπειρίες. Η συνεργασία τους αποτύπωσε ένα κοινό όραμα σύγχρονης πολυτέλειας, αφήνοντας μια ιδιαίτερη ανάμνηση σε όσους συμμετείχαν.

Η A.I. Motokinisi Ltd είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο, με εκθεσιακούς χώρους στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.

Το Minthis αναπτύσσεται από την Pafilia Property Developers, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και lifestyle στην Κύπρο.