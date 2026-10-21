Εκπαιδεύσεις με θέμα την «Επιθεώρηση και Βαθμονόμηση Ψεκαστήρων» διοργάνωσε το Τμήμα Γεωργίας στις 14 και 20 Οκτωβρίου 2026, με στόχο την κατάρτιση και ενημέρωση των Συμβούλων Φυτοπροστασίας σε ζητήματα που αφορούν τη σωστή βαθμονόμηση των ψεκαστικών μηχανημάτων.
Τμήμα Γεωργίας: Εκπαιδεύσεις στην Πάφο για την επιθεώρηση και βαθμονόμηση ψεκαστήρων
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας, οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Εκπαιδεύσεων και Επιδείξεων Πάφου «Χρίστος Χατζηαντώνης» και στο Εργαστήριο Ψεκαστήρων, στην Αχέλεια της επαρχίας Πάφου.
Στην πρώτη εκπαίδευση συμμετείχαν 19 άτομα, ενώ στη δεύτερη έλαβαν μέρος 24 άτομα, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον για την επιμόρφωση σε θέματα επιθεώρησης και βαθμονόμησης ψεκαστήρων.
Την παρουσίαση και των δύο εκπαιδεύσεων, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό σκέλος, ανέλαβε ο Λειτουργός Γεωργίας Κώστας Μιχαήλ.
Μέσα από τις εκπαιδεύσεις επιδιώχθηκε η ενίσχυση των γνώσεων των Συμβούλων Φυτοπροστασίας, ώστε να είναι καλύτερα καταρτισμένοι σε θέματα που σχετίζονται με τη βαθμονόμηση των ψεκαστήρων και την ορθή εφαρμογή των πρακτικών φυτοπροστασίας.
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