Θα οργιάσει εκ νέου ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Να μην έχουν παράπονα εκεί στον ΔΗΣΥ. Δεν τόλμησαν να αμφισβητήσουν ούτε ένα γιώτα από το έργο και την πολιτεία της δεκαετίας Αναστασιάδη και δεν τόλμησαν να κάνουν μια στοιχειώδη αυτοκριτική στην τότε διακυβέρνηση έστω και εκ των υστέρων. Όταν ακόμη και τώρα ασκούν μια άκρως ερμαφρόδιτη αντιπολίτευση, δεν έχουν κανένα ηθικό έρεισμα να λένε στον τέως Πρόεδρο ότι είναι ηττοπαθής, όταν ζητά από τώρα δέσμευση του κόμματος και του Νίκου Χριστοδουλίδη για να υπάρξει στήριξη εκείνου που θα μείνει έξω από τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Την ευκαιρία την έχασαν στον ΔΗΣΥ εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα ο ελέφαντας στο δωμάτιο θα επανέλθει για να οργιάσει και πάλι στην προεκλογική περίοδο. Το έκανε και στις προηγούμενες εκλογές, καμία αμφιβολία ότι θα το κάνει και τώρα. Καλά ξεμπερδέματα από την αμετροέπεια ενός βετεράνου που έπρεπε εδώ και καιρό να ήταν σπιτάκι του.