Η μικρή τρύπα στην πόρτα του αυτοκινήτου που οι περισσότεροι αγνοούν - Πώς μπορεί να σας γλιτώσει από ακριβές ζημιές

Πρόκειται για τις μικρές οπές αποστράγγισης που βρίσκονται στο κάτω μέρος των θυρών του αυτοκινήτου. Αν και δύσκολα γίνονται αντιληπτές, έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στο νερό που εισέρχεται στο εσωτερικό της πόρτας να απομακρύνεται με φυσικό τρόπο.

Αυτό που πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν είναι ότι ακόμη και όταν τα παράθυρα είναι εντελώς κλειστά, μια μικρή ποσότητα νερού μπορεί να περάσει στο εσωτερικό της πόρτας, ιδιαίτερα όταν βρέχει ή όταν πλένουμε το αυτοκίνητο. Οι κατασκευαστές έχουν προβλέψει αυτή τη διαδικασία και έχουν δημιουργήσει ειδικές διόδους για την απομάκρυνση του νερού. Το πρόβλημα αρχίζει όταν οι συγκεκριμένες οπές φράζουν από χώμα, λάσπη, σκόνη ή μικρά φύλλα.

Πώς μια μικρή τρύπα μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά

Όταν οι οπές αποστράγγισης φράξουν, το νερό δεν μπορεί να απομακρυνθεί και αρχίζει να συγκεντρώνεται στο εσωτερικό της πόρτας. Με την πάροδο του χρόνου, η παρατεταμένη παρουσία υγρασίας μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών και να οδηγήσει στην εμφάνιση σκουριάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει εξαρτήματα που βρίσκονται μέσα στην πόρτα, όπως ηλεκτρικούς μηχανισμούς παραθύρων, κλειδαριές και καλωδιώσεις.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προειδοποιητικά σημάδια είναι ο ήχος νερού που μετακινείται στο εσωτερικό της πόρτας κατά το φρενάρισμα ή την επιτάχυνση. Επίσης, η εμφάνιση σκουριάς στο κάτω μέρος της πόρτας ή υγρασίας σε ασυνήθιστα σημεία μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι το σύστημα αποστράγγισης δεν λειτουργεί σωστά.

Πώς να ελέγξετε τις οπές αποστράγγισης

Ο έλεγχος είναι σχετικά απλός και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Αρχικά, ανοίξτε την πόρτα του αυτοκινήτου και εξετάστε προσεκτικά την κάτω πλευρά της. Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να διακρίνετε μικρές στρογγυλές οπές ή στενά ανοίγματα. Εάν παρατηρήσετε ότι έχουν συγκεντρωθεί χώματα ή άλλες ακαθαρσίες, μπορείτε να αφαιρέσετε προσεκτικά τα επιφανειακά υπολείμματα, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, μη μεταλλικό εργαλείο. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή. Η χρήση αιχμηρών μεταλλικών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει φθορές στην προστατευτική επίστρωση του μετάλλου ή σε εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της πόρτας. Επίσης, δεν πρέπει να κλείνετε τις οπές με σιλικόνη, μονωτική ταινία ή άλλα υλικά, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την απομάκρυνση του νερού.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη θέση τους, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου ή απευθυνθείτε σε συνεργείο.

Πότε πρέπει να γίνεται ο έλεγχος

Οι ειδικοί συνιστούν να ελέγχονται οι οπές αποστράγγισης περιοδικά, ιδιαίτερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή όταν το όχημα κινείται συχνά σε χωμάτινους δρόμους.

Στην Κύπρο, όπου πολλά αυτοκίνητα εκτίθενται σε σκόνη, παραθαλάσσιο περιβάλλον και κατά περιόδους έντονες βροχές, ένας τέτοιος έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην προστασία του αμαξώματος. Μάλιστα, οι ίδιες οι αυτοκινητοβιομηχανίες επισημαίνουν στα εγχειρίδια συντήρησης την ανάγκη να διατηρούνται καθαρές οι οπές αποστράγγισης, καθώς το νερό που παγιδεύεται στο εσωτερικό μεταλλικών επιφανειών μπορεί να προκαλέσει σκουριά. Το σημαντικό είναι ότι πρόκειται για μια απλή προληπτική ενέργεια, η οποία μπορεί να ενταχθεί στον συνηθισμένο καθαρισμό του αυτοκινήτου.

Έτσι, μια λεπτομέρεια που συχνά περνά απαρατήρητη μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή φθορών, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του αμαξώματος και περιορίζοντας το ενδεχόμενο δαπανηρών επισκευών.