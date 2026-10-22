Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε ελαστικά; Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Στην πραγματικότητα, η κατάσταση ενός ελαστικού δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει. Η ηλικία του, οι συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείται, η πίεση, η έκθεση στον ήλιο και ο τρόπος οδήγησης επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής και την απόδοσή του.

Κάθε πόσα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε ελαστικά;

Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αντικατάστασης που να ισχύει για όλα τα ελαστικά. Δύο αυτοκίνητα με ελαστικά ίδιας ηλικίας μπορεί να παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικό βαθμό φθοράς, ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται.

Ωστόσο, η ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται ελάχιστα. Με την πάροδο του χρόνου, τα υλικά των ελαστικών γερνούν και ενδέχεται να αλλοιωθούν, επηρεάζοντας την απόδοσή τους.

Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή των ελαστικών και του αυτοκινήτου, να προχωρούν σε τακτικούς ελέγχους και να μην θεωρούν ότι ένα ελαστικό είναι ασφαλές μόνο επειδή διαθέτει ακόμη αρκετό πέλμα.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα ελαστικό χρειάζεται αντικατάσταση;

Ένα από τα βασικότερα σημάδια είναι η φθορά του πέλματος, δηλαδή του τμήματος που έρχεται σε επαφή με τον δρόμο.

Όσο μειώνεται το βάθος των αυλακώσεων, τόσο περιορίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσης του νερού από την επιφάνεια επαφής. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υδρολίσθησης, ιδιαίτερα όταν το όχημα κινείται σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Οι οδηγοί μπορούν να ελέγχουν τους δείκτες φθοράς που βρίσκονται μέσα στις αυλακώσεις του πέλματος. Όταν η επιφάνεια του ελαστικού φτάσει στο επίπεδο αυτών των δεικτών, απαιτείται αντικατάσταση.

Πέρα από το πέλμα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ρωγμές στα πλαϊνά, εξογκώματα, κοψίματα και άλλα σημάδια παραμόρφωσης. Ένα εξόγκωμα, για παράδειγμα, μπορεί να υποδηλώνει εσωτερική βλάβη και απαιτεί άμεσο έλεγχο.

Γιατί τα ελαστικά φθείρονται ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο;

Ένα αυτοκίνητο που παραμένει σταθμευμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι διατηρεί τα ελαστικά του σε άριστη κατάσταση.

Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι περιβαλλοντικές συνθήκες συμβάλλουν στη γήρανση των υλικών.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην Κύπρο, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και η έντονη ηλιοφάνεια αποτελούν συνηθισμένες συνθήκες.

Επομένως, ακόμη και οδηγοί που διανύουν λίγα χιλιόμετρα τον χρόνο χρειάζεται να ελέγχουν τα ελαστικά τους και να μην βασίζονται αποκλειστικά στη χιλιομετρική απόσταση.

Πώς βρίσκουμε την ηλικία των ελαστικών;

Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στο πλαϊνό μέρος του ελαστικού, μέσω ενός τετραψήφιου αριθμού που συνδέεται με τη σήμανση DOT.

Τα δύο πρώτα ψηφία δηλώνουν την εβδομάδα παραγωγής και τα δύο τελευταία το έτος.

Για παράδειγμα, ο αριθμός 2523 σημαίνει ότι το ελαστικό κατασκευάστηκε την 25η εβδομάδα του 2023.

Η ημερομηνία κατασκευής βοηθά τον οδηγό να γνωρίζει την ηλικία του ελαστικού, χωρίς όμως να αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι αυτό είναι ασφαλές ή ακατάλληλο.

Η πίεση επηρεάζει τόσο την ασφάλεια όσο και την τσέπη μας

Η λανθασμένη πίεση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επιταχύνουν τη φθορά των ελαστικών.

Όταν η πίεση είναι χαμηλότερη από τη συνιστώμενη, αυξάνεται η παραμόρφωση του ελαστικού κατά την κύλιση και μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση. Παράλληλα, αυξάνεται η αντίσταση κύλισης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Αντίστοιχα, η υπερβολική πίεση μπορεί να επηρεάσει την επαφή του ελαστικού με το οδόστρωμα και να προκαλέσει ανομοιόμορφη φθορά.

Η σωστή πίεση δεν είναι απαραίτητα εκείνη που αναγράφεται στο πλαϊνό του ελαστικού, καθώς η συγκεκριμένη ένδειξη αφορά συνήθως τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση. Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν τις τιμές που ορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.

Τι σημαίνει η ανομοιόμορφη φθορά;

Δεν φθείρονται πάντοτε όλα τα σημεία ενός ελαστικού με τον ίδιο τρόπο.

Εάν η φθορά είναι εντονότερη στο κέντρο ή στις άκρες του πέλματος, μπορεί να σχετίζεται με λανθασμένη πίεση. Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη φθορά στη μία πλευρά ενδέχεται να υποδηλώνει πρόβλημα στην ευθυγράμμιση ή σε εξαρτήματα της ανάρτησης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αρκεί απαραίτητα η αντικατάσταση των ελαστικών. Χρειάζεται να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η αιτία, διαφορετικά η φθορά μπορεί να επανεμφανιστεί.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί πριν από ένα ταξίδι;

Πριν από μια μεγάλη διαδρομή, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο μεταφέρει επιβάτες και αποσκευές, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται ένας βασικός έλεγχος.

Η πίεση πρέπει να ελέγχεται όταν τα ελαστικά είναι κρύα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο του οχήματος.

Παράλληλα, πρέπει να εξετάζονται το βάθος του πέλματος, η παρουσία ξένων αντικειμένων, πιθανές ρωγμές και οποιαδήποτε ασυνήθιστη παραμόρφωση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κατάσταση της ρεζέρβας, εφόσον το αυτοκίνητο διαθέτει.

Πώς μπορούμε να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής τους;

Η σωστή συντήρηση μπορεί να συμβάλει τόσο στην ασφάλεια όσο και στον περιορισμό του κόστους αντικατάστασης.

Ο τακτικός έλεγχος της πίεσης, η σωστή ευθυγράμμιση, η αποφυγή απότομων επιταχύνσεων και φρεναρισμάτων και η προσεκτική διέλευση από λακκούβες και πεζοδρόμια περιορίζουν την περιττή καταπόνηση.

Επιπλέον, η περιοδική εναλλαγή θέσεων των ελαστικών, όπου επιτρέπεται από τον κατασκευαστή, μπορεί να συμβάλει στην πιο ομοιόμορφη φθορά τους.

Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση δεν πρέπει να αναβάλλεται όταν διαπιστώνεται σοβαρή φθορά ή ζημιά.

Η κατάσταση των ελαστικών επηρεάζει άμεσα την πρόσφυση, το φρενάρισμα και τη συμπεριφορά του οχήματος, ιδιαίτερα σε δύσκολες οδικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, ο συστηματικός έλεγχός τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για ασφαλείς μετακινήσεις.