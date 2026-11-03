Κορυφαία και στην ασφάλεια η BMW iX3

Η BMW iX3 αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας Neue Klasse και συγκαταλέγεται στα πρώτα αυτοκίνητα που δοκιμάστηκαν σύμφωνα με το αναβαθμισμένο σύστημα του Euro NCAP. Η νέα διαδικασία δεν περιορίζεται στην προστασία των επιβατών κατά τη σύγκρουση, αλλά εξετάζει συνολικά την ασφάλεια του αυτοκινήτου, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα ατύχημα.

Στην κατηγορία «Ασφαλής Οδήγηση», η BMW iX3 συγκέντρωσε ποσοστό 73%, ξεπερνώντας κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες το απαιτούμενο όριο για την πεντάστερη αξιολόγηση. Ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδοση του συστήματος αναγνώρισης ορίων ταχύτητας Speed Limit Info, το οποίο αναγνώρισε σωστά τα όρια στο 97% μιας δοκιμαστικής διαδρομής περίπου 2.000 χιλιομέτρων σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Στον τομέα «Αποφυγή Σύγκρουσης», το ηλεκτρικό SUV πέτυχε βαθμολογία 83%. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν τα συστήματα αυτόματης πέδησης και προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης. Ξεχώρισε επίσης η λειτουργία Exit Warning, η οποία προειδοποιεί τους επιβάτες για ποδηλάτες που πλησιάζουν από πίσω πριν ανοίξουν τις πόρτες.

Ακόμη υψηλότερη ήταν η επίδοση στην κατηγορία «Προστασία κατά τη Σύγκρουση», όπου η BMW iX3 συγκέντρωσε 86%. Το Euro NCAP απένειμε τη μέγιστη βαθμολογία για την προστασία των παιδιών στα πίσω καθίσματα κατά την ασύμμετρη μετωπική σύγκρουση. Εξαιρετικά ήταν και τα αποτελέσματα στις πλευρικές συγκρούσεις, με τον στάνταρ κεντρικό αερόσακο να περιορίζει τον κίνδυνο επαφής μεταξύ οδηγού και συνοδηγού.

Η υψηλότερη επιμέρους βαθμολογία καταγράφηκε στην «Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση», με ποσοστό 95%. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις ηλεκτρικά ελεγχόμενες χειρολαβές των θυρών, οι οποίες παρέμειναν λειτουργικές μετά τις δοκιμές πρόσκρουσης, ακόμη και με διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Παράλληλα, το προηγμένο σύστημα έκτακτης ανάγκης διευκολύνει τον εντοπισμό του οχήματος από τις υπηρεσίες διάσωσης.

Τα νέα πρωτόκολλα του Euro NCAP αποτελούν τη σημαντικότερη αναθεώρηση του θεσμού από το 2009. Με την πεντάστερη αξιολόγηση της BMW iX3, η BMW αποδεικνύει ότι η Neue Klasse δεν σηματοδοτεί μόνο ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολοκληρωμένη προστασία επιβατών και υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.