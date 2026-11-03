Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα στην Ευρωπαϊκή αγορά - Ανάμεσα τους πασίγνωστα brands πολυτελών αυτοκίνητων και επαγγελματικών βαν

Οι κοινοποιήσεις αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, με τους κινδύνους να σχετίζονται κυρίως με τραυματισμούς και πυρκαγιά, ενώ σε μία περίπτωση επισημαίνεται και περιβαλλοντικός κίνδυνος.

Μεταξύ των οχημάτων είναι και ηχηρά ονόματα αυτοκινήτων πολυτελείας όπως: Lexus, Audi, Tesla, Land Rover. Παράλληλα, στη λίστα βρίσκονται και επαγγελματικά οχήματα, όπως φορτηγο Scania και διάφορα μίνι βαν.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει τα συγκεκριμένα οχήματα στην κυπριακή αγορά να ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκλησή τους, όπου αυτό απαιτείται.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που κατέχουν οχήματα τα οποία ενδέχεται να εμπίπτουν στις σχετικές κοινοποιήσεις να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για οδηγίες. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με βάση τα στοιχεία του πιστοποιητικού εγγραφής του οχήματος.

Οι αναλυτικές πληροφορίες για τα οχήματα, τους αριθμούς προειδοποίησης και τους κινδύνους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού συστήματος Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ