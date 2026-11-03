Απειλή κατά επιβατικής πτήσης της SAS από την Κοπεγχάγη προς τη Βαρσοβία προκάλεσε συναγερμό στις πολωνικές αρχές, με το αεροσκάφος να εκτρέπεται και να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Λούμπλιν, σύμφωνα με το Sweden Herald.
Δεύτερη απειλή σε αεροσκάφος προς Βαρσοβία - Κλειστό το αεροδρόμιο της Λούμπλιν
Αεροσκάφος της SAS με προορισμό τη Βαρσοβία εκτράπηκε στο αεροδρόμιο της Λούμπλιν μετά από απειλή, ενώ οι πολωνικές αρχές προχώρησαν σε προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου.
Όπως μεταδίδεται, ο κυβερνήτης της πτήσης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι είχε υπάρξει απειλή σε βάρος του αεροσκάφους. Επιβάτης που βρισκόταν στην πτήση ανέφερε στη δανική εφημερίδα BT ότι το πλήρωμα ενημέρωσε για το περιστατικό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Λίγο νωρίτερα, και δεύτερο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο προς τη Βαρσοβία φέρεται να πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση επίσης στο αεροδρόμιο της Λούμπλιν.
Παράλληλα, άλλο αεροσκάφος προερχόμενο από το Λονδίνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Modlin στις 10:01 τοπική ώρα, μεταφέροντας 181 επιβάτες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, Adam Szablowski, ο οποίος μίλησε στο πολωνικό δίκτυο TVN24.
Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου, ενώ αναμένονταν ειδικοί πυροτεχνουργοί για την αξιολόγηση της κατάστασης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τη φύση της απειλής, ενώ οι έρευνες των πολωνικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το Sweden Herald, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.
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