Δεύτερη απειλή σε αεροσκάφος προς Βαρσοβία - Κλειστό το αεροδρόμιο της Λούμπλιν

Όπως μεταδίδεται, ο κυβερνήτης της πτήσης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι είχε υπάρξει απειλή σε βάρος του αεροσκάφους. Επιβάτης που βρισκόταν στην πτήση ανέφερε στη δανική εφημερίδα BT ότι το πλήρωμα ενημέρωσε για το περιστατικό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Λίγο νωρίτερα, και δεύτερο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο προς τη Βαρσοβία φέρεται να πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση επίσης στο αεροδρόμιο της Λούμπλιν.

Παράλληλα, άλλο αεροσκάφος προερχόμενο από το Λονδίνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Modlin στις 10:01 τοπική ώρα, μεταφέροντας 181 επιβάτες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, Adam Szablowski, ο οποίος μίλησε στο πολωνικό δίκτυο TVN24.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου, ενώ αναμένονταν ειδικοί πυροτεχνουργοί για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τη φύση της απειλής, ενώ οι έρευνες των πολωνικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το Sweden Herald, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.