Απίστευτο περιστατικό στην Ελλάδα: Αστυνομικός έχασε στον δρόμο υποπολυβόλο, ασύρματο και χειροβομβίδα κρότου λάμψης

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις 2:10 όταν ένας 51χρονος αστυνομικός, που υπηρετεί στο Α.Τ. Ραφήνας, παρέλαβε από το αστυνομικό τμήμα ένα υποπολυβόλο MP5, έναν ασύρματο και μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης και τα έβαλε μέσα σε σακούλα. Ακολούθως επιβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα και κατευθύνθηκε για να εκτελέσει υπηρεσία φύλαξης. Ωστόσο κατά την διάρκεια της διαδρομής η σακούλα σκίστηκε και έχασε τον εξοπλισμό.

Στη συνέχεια ο αστυνομικός ακολούθησε την αντίθετη διαδρομή για να βρει τον εξοπλισμό και μετά από αναζητήσεις εντόπισε στην περιοχή της Παλλήνης την χειροβομβίδα κρότου λάμψης και τον ασύρματο, όχι όμως το υποπολυβόλο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και παραβίαση των όρων ασφαλούς φύλαξης οπλισμού. Ωστόσο, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του υποπολυβόλου συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ