Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το πρωί της Τρίτης δασική πυρκαγιά στην εγκαταλειμμένη κοινότητα Φοίνικα της επαρχίας Πάφου.
Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην εγκαταλειμμένη κοινότητα Φοίνικα της Πάφου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η δασική πυρκαγιά εντός των ορίων της εγκαταλειμμένης κοινότητας Φοίνικα, στην τοποθεσία “Κυλίστρα”, της επαρχίας Πάφου εκδηλώθηκε στις 09:41. «Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:00, προτού επεκταθεί, λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, αφού έκαψε ένα δεκάριο με χαμηλή άγρια βλάστηση και άγρια χόρτα», αναφέρεται.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με δυο πυροσβεστικά οχήματα και δυο άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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