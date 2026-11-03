Γιώργος Λουκαΐδης: «Μας φοβίζει το ενδεχόμενο να βρεθούν στην ίδια εξέδρα Χριστοδουλίδης, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ» - Τι δήλωσε για την επιλογή υποψήφιου για τις Προεδρικές (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Λουκαΐδης υποστήριξε ότι μια τέτοια προοπτική προκαλεί σοβαρό προβληματισμό στο κόμμα του, τόσο για την πορεία της χώρας όσο και για τη λειτουργία των θεσμών, τη δημοκρατία, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως το Κυπριακό.

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, χαρακτήρισε το ΕΛΑΜ «καλυμμένη, καμουφλαρισμένη Χρυσή Αυγή της Κύπρου», ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση του κόμματος με τον καταδικασμένο πρώην ηγέτη της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ διερωτήθηκε κατά πόσο ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Νικόλας Παπαδόπουλος προβληματίζονται από το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΕΛΑΜ ή εάν θεωρούν μια τέτοια εξέλιξη πολιτικά αποδεκτή.

«Μας ενοχλεί και βεβαίως μας φοβίζει σε σχέση με την προοπτική αυτής της χώρας, των θεσμών, της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες του ΑΚΕΛ αφορούν πρωτίστως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συνεργασία στο Κυπριακό.

Ο ίδιος κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να τοποθετηθούν δημόσια, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αντιδράσει στις προειδοποιήσεις του ΑΚΕΛ. Κατά τον κ. Λουκαΐδη, η απουσία ξεκάθαρων τοποθετήσεων δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο επιχειρείται η πολιτική κανονικοποίηση του ΕΛΑΜ.

Ανοικτή ακόμη και η υποψηφιότητα Στεφάνου

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Λουκαΐδης ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ δεν έχει καταλήξει στο πρόσωπο που θα στηρίξει στις προεδρικές εκλογές του 2028, αφήνοντας ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο καθαρά κομματικής υποψηφιότητας. Ερωτηθείς συγκεκριμένα κατά πόσο σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, δεν απέκλεισε αυτή την προοπτική.

«Το πολιτικό προφίλ του υποψηφίου το έχουμε φτιάξει. Το πρόσωπο δεν το έχουμε βρει ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει να παραμείνουν ανοικτές όλες οι επιλογές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με την κομματική βάση, τις πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες με τις οποίες το ΑΚΕΛ φιλοδοξεί να συνεργαστεί.

Ο κ. Λουκαΐδης διαβεβαίωσε ότι δεν έχει γίνει ακόμη ιεράρχηση πιθανών υποψηφίων, ούτε έχουν προτεραιοποιηθεί συγκεκριμένα ονόματα.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί, πάντως, στην εκλεξιμότητα του προσώπου που θα επιλεγεί, καθώς, όπως είπε, η προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται από πραγματική δυνατότητα εκλογικής επικράτησης.

Τα περιθώρια συνεργασίας με το ΔΗΚΟ

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ δεν απέκλεισε επαφές ακόμη και με το ΔΗΚΟ, παρά τη συμμετοχή του τελευταίου στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Αναγνώρισε ότι στο ΔΗΚΟ υπάρχουν φωνές που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, εφόσον το κόμμα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της συμπολίτευσης, τα περιθώρια συνεργασίας είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

«Τα περιθώρια είναι μηδαμινά, για να μην πω μηδενικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επαφών με την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές προϋποθέσεις και υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένος εμφανίστηκε για το ΑΛΜΑ, τους Οικολόγους και το Volt, με τα οποία το ΑΚΕΛ προτίθεται να επιδιώξει κατά προτεραιότητα συναντήσεις, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία μιας ευρύτερης πολιτικής συμμαχίας που θα εκφράζει την επιδίωξη για «προοδευτική αλλαγή» στη διακυβέρνηση του τόπου.

Βολές κατά ΔΗΣΥ για «αντιπολίτευση στα λόγια»

Ο Γιώργος Λουκαΐδης εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού, αμφισβητώντας τον αντιπολιτευτικό του ρόλο.

Υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός πως ο ΔΗΣΥ αυτοπροσδιορίζεται ως κόμμα της αντιπολίτευσης, στην πράξη οι θέσεις και η κοινοβουλευτική του συμπεριφορά ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με εκείνες της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. «Το παράδοξο είναι να δηλώνουν αντιπολίτευση και να συμπεριφέρονται ως συμπολίτευση», σημείωσε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε τη στάση του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και του ΕΛΑΜ σε ψήφισμα που κατέθεσε το ΑΚΕΛ στη Βουλή, με αίτημα την παράδοση στοιχείων για το ταμείο της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κατά τον κ. Λουκαΐδη, η καταψήφιση του ψηφίσματος καταδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα κόμματα δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από την κυβέρνηση σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Ο ίδιος συνέδεσε τη σημερινή διακυβέρνηση με το πολιτικό σύστημα της περιόδου Αναστασιάδη, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική αλλαγή μέσα από υποψηφιότητες που εκφράζουν τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι οι τελικές αποφάσεις του ΑΚΕΛ για τις προεδρικές εκλογές θα ληφθούν αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με την κομματική βάση και τις πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια ευρύτερη συνεργασία.

Ακούστε την παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Λουκαΐδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: