Ελεύθεροι και... ωραίοι!

Γαμπρός και κουμπάρος που έκαναν γαμήλιο ντριφτ μέσα στον κυκλικό κόμβο Λινόπετρας αφέθηκαν χθες ελεύθεροι μετά από διήμερη κράτηση, χωρίς να κατηγορηθούν αφού οι έρευνες συνεχίζονται. Μεταξύ άλλων, το επίμαχο όχημα, δεν το παρέδωσαν ποτέ στις αρχές και συνεχίζουν να κοροϊδεύουν άπαντες και να θεωρούν όλους μας ηλίθιους, αφού έδωσαν άλλο ξηλωμένο αμάξωμα χωρίς μηχανή, τιμόνι κτλ. Εκεί στην Τροχαία Λεμεσού ελπίζουμε να κοίταξαν καλά μήπως κατά την αποχώρησή τους ήρθε να τους παραλάβει κάποιος με το "χαμένο" όχημα. Τόσο θράσος από που πηγάζει;

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