Την άποψη ότι δεν δόθηκε η ανάλογη δημοσιότητα στη δικαστική εξέλιξη που αφορά τον Πέτρο Φιλιππίδη εξέφρασε ο Γιάννης Μπέζος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Γιάννης Μπέζος για Πέτρο Φιλιππίδη: «Άδικο αυτό που γίνεται - Όταν κατηγορήθηκε χαλούσε ο κόσμος»
Ο γνωστός ηθοποιός χαρακτήρισε άδικη την αντιμετώπιση του Πέτρου Φιλιππίδη, μετά την καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό κατ' εξακολούθηση.
Ο γνωστός ηθοποιός χαρακτήρισε άδικη την αντιμετώπιση του Πέτρου Φιλιππίδη, μετά την καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό κατ' εξακολούθηση.
Ο Γιάννης Μπέζος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν έλαβε την ίδια προβολή με τις αρχικές καταγγελίες, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην προσπάθεια του συναδέλφου του να αποκαταστήσει τη δημόσια εικόνα του.
«Είναι μια δικαίωση. Σε αυτό όμως, δεν νομίζω ότι δώσαμε τόση έκταση. Ενώ τότε χαλούσε ο κόσμος, αυτό πέρασε λίγο έτσι... Άδικο για τον Πέτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, σημείωσε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού, δίνει πλέον τον δικό του προσωπικό αγώνα.
«Νομίζω ότι δίνει τον αγώνα του τον προσωπικό και πολύ καλά κάνει και προσπαθεί να βγάλει από πάνω του μια ρετσινιά. Αυτά όλα, αν γίνονται και στο πλαίσιο μίας γενικότερης αυτοκριτικής την οποία πρέπει όλοι να κάνουμε, όχι μόνο ο Πέτρος, το εγγράφω στο ως πολύ θετικό», δήλωσε.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην προφυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη, τονίζοντας: «Το γεγονός ότι προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίστευτο». Όσο για το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο, ο Γιάννης Μπέζος εξέφρασε την επιθυμία να τον δει ξανά στη σκηνή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι την τελική απάντηση θα τη δώσει το ίδιο το κοινό, το οποίο θα αποφασίσει εάν επιθυμεί να παρακολουθήσει ξανά τις παραστάσεις του.
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