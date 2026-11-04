Η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία Togg, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ιδρύθηκε το 2018 ως κοινοπραξία πέντε επιχειρηματικών ομίλων και φορέων. Πρόκειται για τις εταιρείες Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Holding και την Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων της Τουρκίας (TOBB).
Άλλαξε χέρια το καμάρι του Ερντογάν: Ποια αυτοκινητοβιομηχανία περνά υπό τουρκικό κρατικό έλεγχο
Σημαντικές αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας Togg φέρνει συμφωνία που υπογράφηκε στις 2 Νοεμβρίου 2026, με το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της Τουρκίας να αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.
Αρχικά, οι τέσσερις επιχειρηματικοί όμιλοι κατείχαν από 23% των μετοχών, ενώ η TOBB διατηρούσε ποσοστό 8%. Ωστόσο, η μετοχική σύνθεση πρόκειται να αλλάξει σημαντικά μετά τη συμφωνία της 2ας Νοεμβρίου 2026.
Συγκεκριμένα, το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της Τουρκίας (Turkey Wealth Fund) αναμένεται να καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της Togg, καθώς το Anadolu Group και η Vestel Elektronik, που ανήκει στον όμιλο Zorlu Holding, συμφώνησαν να μεταβιβάσουν τις συμμετοχές τους στο Ταμείο και στην Turkcell.
Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο θα αποκτήσει συνολικά το 35% της Togg, εξασφαλίζοντας ποσοστό 12% από το Anadolu Group και το σύνολο του 23% που κατέχει η Vestel Elektronik. Παράλληλα, η Turkcell θα αποκτήσει επιπλέον 11%, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο 34%. Η συνολική αξία των συμφωνιών ανέρχεται στα 368 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις, η ενίσχυση της κρατικής συμμετοχής συνδέεται με την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων της εταιρείας και την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση των μακροπρόθεσμων στόχων της Τουρκίας στους τομείς της αυτοκίνησης, της ηλεκτροκίνησης και της τεχνολογίας.
Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Togg θα διαθέτει ένα νέο μετοχικό σχήμα με ισχυρότερη κρατική παρουσία, καθώς το τουρκικό κράτος, μέσω του Επενδυτικού Ταμείου, θα συμμετέχει άμεσα στη χρηματοδότηση και στη στρατηγική ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων και της ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου της Τουρκίας φιλοξενείται χαιρετισμός του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος παρουσιάζει την ίδρυση του Ταμείου ως μία από τις σημαντικότερες οικονομικές πρωτοβουλίες στην ιστορία της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Τουρκίας να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του 21ου αιώνα.
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