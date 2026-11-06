Άνοιξαν τις βαλίτσες και οι κάλτσες... κουνιούνταν! Πάνω από 3.000 ταραντούλες σε πτήση για Γερμανία

Τα αραχνοειδή είχαν τοποθετηθεί μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες και εντοπίστηκαν σε τρεις αποσκευές που ανήκαν σε ισάριθμους επιβάτες, δύο Γερμανούς και έναν Πολωνό, σύμφωνα με την περουβιανή υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας (SERFOR).

«Καθώς κάναμε έλεγχο με το χέρι, διαπιστώσαμε πως ορισμένες (κάλτσες) κουνιούνταν», περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας.

Η ειδικός πρόσθεσε πως τα αραχνοειδή, από διάφορες περιοχές της χώρας, ήταν από αυγά, ως πολύ νεαρά, πάντως υπήρχαν και κάποια ενήλικα δείγματα.

Τα κρυμμένα αραχνοειδή παρέλαβαν ειδικοί της υπηρεσίας μέσα σε πλαστικά δοχεία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η SERFOR.

🚨✈️ #LoÚltimo. El Serfor y Aduanas incautaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez más de 3000 tarántulas que eran transportadas de manera oculta dentro de equipajes de ciudadanos extranjeros, quienes tenían previsto viajar a Alemania. 🕷️ Los infractores fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) y se les abrirá un proceso administrativo sancionador. 👮‍♂️⚖️ #NoTeCompresUnDelito 🔗 Más información en: https://t.co/XhEKaixkZ1 — Serfor Perú (@SerforPeru) November 5, 2026

Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν από μονάδα της αστυνομίας ειδικευμένη στη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την εισαγγελία, πάντα κατά τον θεσμό.

Οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι ως και 500 ευρώ η καθεμιά. Λόγω της υψηλής χρηματικής αξίας τους, το λαθρεμπόριο ειδών της άγριας πανίδας είναι συχνά ιδιαίτερα κερδοφόρο.

Εκτιμάται πως φέρνει έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την Interpol.Το λαθρεμπόριο αυτό θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους λόγους που πλήττεται η βιοποικιλότητα του πλανήτη.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ