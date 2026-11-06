Στο κρεβάτι του πόνου 10.700 δημόσιοι υπάλληλοι - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις αναρρωτικές άδειες

Όπως δείχνουν στοιχεία που διαβίβασε στη βουλή ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός απαντώντας σε ερωτήματα του βουλευτή Γιώργου Παμπορίδη, ο αριθμός των υπαλλήλων που έλαβαν άδειες ασθενείας διάρκειας μίας έως έξι ημερών, ανήλθε σε 3.323 το 2024 από 3.002 το 2023, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 25,1% του συνόλου έναντι 22,5% ένα χρόνο προηγουμένως.

Παράλληλα, 2.720 υπάλληλοι έλαβαν αναρρωτική άδεια διάρκειας επτά έως 13 ημερών το 2024, έναντι 2.796 το 2023, με την κατηγορία αυτή να εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 20% του συνόλου.

Οι υπάλληλοι που απουσίασαν λόγω ασθενείας για 14 έως 20 ημέρες περιορίστηκαν σε 1.609 (12,13%) από 1.668 (12,52%) το προηγούμενο έτος, ενώ όσοι έλαβαν άδεια διάρκειας 21 έως 27 ημερών μειώθηκαν σε 939 (7,08%) από 1.051 (7,89%).

Σε ό,τι αφορά τις πιο μακροχρόνιες απουσίες, οι αναρρωτικές άδειες διάρκειας πέραν του ενός μήνα συνέχισαν να υποχωρούν. Συγκεκριμένα, 364 υπάλληλοι έλαβαν άδεια ασθενείας διάρκειας από 43 ημέρες έως δύο μήνες, έναντι 451 το 2023, ενώ 516 υπάλληλοι απουσίασαν για διάστημα από δύο έως έξι μήνες, σε σύγκριση με 588 το προηγούμενο έτος.

Από σύνολο 13.260 εργαζομένων, 2.550 δεν έλαβαν καμία αναρρωτική άδεια κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα τμήματα που ξεχωρίζουν

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ορισμένα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, καταγράφονται υψηλά ποσοστά υπαλλήλων που λαμβάνουν άδεια ασθενείας πέραν των 27 ημερών ετησίως.

Το 2024, τα υψηλότερα ποσοστά προσωπικού που έλαβαν άδεια ασθενείας πέραν των 27 ημερών ετησίως καταγράφηκαν στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, με τα δύο γραφεία να εργοδοτούν μικρό αριθμό υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, οι 4 υπάλληλοι του γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού από τους 8 έλαβαν άδεια ασθενείας πέραν των 27 ημερών ετησίως και στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας οι 4 απο τους 10.

Όπως αναφέρεται, λόγω του μικρού αριθμού υπαλλήλων, ακόμη και μικρές μεταβολές στον αριθμό των υπαλλήλων που έλαβαν άδεια ασθενείας πέραν των 27 ημερών επηρεάζουν σημαντικά το αντίστοιχο ποσοστό.

Σημαντικό ποσοστό καταγράφεται και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας που ανέρχεται στο 31,46% όπως επίσης και στην Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας (30,77%) που εργοδοτεί επίσης μικρό αριθμό εργαζομένων.

Αναρρωτική άδεια πέραν των 27 ημερών ετησίως έλαβε το 2024 και το 27,03% των υπαλλήλων στον Έφορο Εταιρειών από 26,36% το 2023. Στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ποσοστό 26,51% έλαβε αναρρωτική άδεια πέραν των 27 ημερών ετησίως το 2024 από 26,30% το 2023.

Στο Τμήμα Φυλακών ποσοστό 26,47% έλαβε αναρρωτική άδεια πέραν των 27 ημερών ετησίως το 2024 από 36,92% το 2023.

Επίσης, στο Τμήμα Εργασίας, ποσοστό 25,93% έλαβε αναρρωτική άδεια πέραν των 27 ημερών ετησίως το 2024 από 27,93% το 2023.

«Οι συνθήκες εργασίας, ο φόρτος εργασίας και η φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων επηρεάζουν τη χρήση άδειας ασθένειας από το προσωπικό της κάθε Υπηρεσίας, γι΄ αυτό και είναι κατανοητή και λογική η διαφοροποίηση στα ποσοστό χρήσης άδειας ασθένειας ανά Υπηρεσία, χωρίς φυσικά να δικαιολογούνται καταχρηστικές πρακτικές», σημειώνει ο υπουργός.

Επίσης, προσθέτει, «αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση της, όπως η κουλτούρα που επικρατεί σε κάθε οργανισμό, η πολιτική αποζημίωσης της απουσίας για λόγους ασθένειας, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου, οι οποίοι για τη δημόσια υπηρεσία επιδιώκεται να διορθωθούν μέσω συγκεκριμένων ρυθμίσεων στους Κανονισμούς που έχουν προωθηθεί».